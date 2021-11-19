Путин упростил правила обмена наличных в России

«При осуществлении физическим лицом операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится», — говорится в законе.