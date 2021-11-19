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Финансы

Путин упростил правила обмена наличных в России

Ведомости

Обменять наличные в банках на сумму до 40 000 руб. теперь можно без предъявления паспорта и других документов, по которым можно идентифицировать личность человека. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«При осуществлении физическим лицом операции по размену банкнот или монеты одного номинала на банкноты или монету другого номинала либо операции по замене поврежденных банкнот или монеты, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монету на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация клиента – физического лица не проводится», — говорится в законе.

Исключением являются случаи, когда у сотрудника банка возникли подозрения, что операция проводится для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Ранее пороговая сумма, которую можно было обменять без паспорта и прочих документов, составляла 15 000 руб.

Кроме того, обменять наличные на сумму до 100 000 руб. теперь можно, пройдя упрощенную процедуру идентификации. Она подразумевает предоставление паспортных данных — ФИО, серии и номера — через оригинал документа или заверенную копию. Также идентифицировать клиента можно с помощью государственных информационных систем.

Изменения внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он вступает в силу с сегодняшнего дня и направлен на упрощение взаимодействия граждан с банками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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