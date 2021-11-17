ЦБ зафиксировал резкий рост спроса россиян на наличную валюту в сентябре
Совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре составил $4,7 млрд, увеличившись в месячном выражении на 48%, следует из материалов Центробанка. В годовом выражении показатель вырос на 29%. Кроме того, он превысил значения аналогичного месяца допандемийного 2019 г. на 10%.
В целом граждане купили и получили по конверсии валюту более чем на $2,4 млрд (71% этого объема пришелся на доллары, 28% — на евро). Показатель увеличился на 78% по сравнению с августом, причем спрос на американские деньги повысился в 2,1 раза, тогда как на европейские — на 34%. Число подобных операций возросло на 26% и составило 1,3 млн сделок. Средний размер сделки по покупке достиг $1907 — на 42% больше, чем месяц назад.
С валютных счетов россияне сняли $2,3 млрд (66% — доллары, 32% — евро). Это на четверть превышает августовские показатели. Спрос на доллары вырос на 24%, на евро — на 26%.
Объем совокупного предложения населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре составил $3,3 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с августом. В годовом выражении рост составил 26%. По сравнению с 2019 г. увеличение оценивается в 14%. Таким образом, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос до $1,4 млрд после $430 млн в августе.
ЦБ связал рост спроса на наличную валюту с отложенным спросом и пиком поездок за границу. «Темпы роста спроса на наличную иностранную валюту опережали темпы роста ее предложения, что с учетом отложенного спроса на доллары США в предыдущие 2-3 месяца и пика зарубежных туристических поездок привело к увеличению чистого спроса до 1,4 млрд долларов США в долларовом эквиваленте», — говорится в материалах регулятора.