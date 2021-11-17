ЦБ зафиксировал резкий рост спроса россиян на наличную валюту в сентябре

В целом граждане купили и получили по конверсии валюту более чем на $2,4 млрд (71% этого объема пришелся на доллары, 28% — на евро). Показатель увеличился на 78% по сравнению с августом, причем спрос на американские деньги повысился в 2,1 раза, тогда как на европейские — на 34%. Число подобных операций возросло на 26% и составило 1,3 млн сделок. Средний размер сделки по покупке достиг $1907 — на 42% больше, чем месяц назад.