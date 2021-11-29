Костин не увидел оснований для «черного лебедя» на российском фондовом рынке

По словам Костина, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть, прежде всего, от реакции властей на происходящее: будут ли они вводить новые локдауны или расширять транспортные ограничения. «Проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант — поскольку пока нет свидетельств, что «омикрон» более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери», — сказал глава ВТБ.