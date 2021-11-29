Костин не увидел оснований для «черного лебедя» на российском фондовом рынке
Оснований для появления «черного лебедя» на российском фондовом рынке сейчас нет, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!». «Черным лебедем» принято считать неожиданное и непредсказуемое событие, имеющие сильное влияние на рынок.
Костин отметил, что за месяц российский фондовый рынок снизился на 17,8% по двум причинам. Во-первых, это произошло из-за публикаций зарубежными СМИ материалов о возможной войне между Россией и Украиной. Во-вторых, негативное влияние оказали новости о появлении нового штамма коронавируса «омикрон», у которого сразу 32 мутации. Потенциально он может оказаться более опасным, чем все ныне существующие, сообщили ученые.
«Но я не вижу серьезных оснований для «черного лебедя». О том, что вирус может и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают. Как и к информационным вбросам о наших отношениях с соседями», — сказал Костин.
23 ноября индекс Мосбиржи снизился на 2,5% по сравнению с закрытием предыдущего дня — до минимальных с 3 августа 3777 пунктов. Частично отыграв падение в последующие дни, 26 ноября показатель вновь упал до 3811 пунктов. Индекс РТС сокращался еще сильнее. 23 ноября он достиг 1586 пунктов — минимума с 26 июля. До этого, с середины второго летнего месяца, российский фондовый рынок рос. 14 октября индекс Мосбиржи составлял рекордные 4293 пункта, индекс РТС 26 октября — 1934 пункта.
По словам Костина, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть, прежде всего, от реакции властей на происходящее: будут ли они вводить новые локдауны или расширять транспортные ограничения. «Проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант — поскольку пока нет свидетельств, что «омикрон» более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери», — сказал глава ВТБ.
Костин также указал на один из факторов, способных «стабилизировать» рынок. По словам банкира, чем выше риски от «омикрона», тем менее вероятно повышение базовой ставки ФРС. А потенциальное увеличение ставки «заметно нервировало рынки в последнее время», пояснил он.
«Несмотря на нынешнее снижение, с учетом дивидендов общая доходность инвестиций в российские акции за 2021 г. и сейчас превышает 22%, а прибыли и дивиденды компаний продолжают бить рекорды», — заключил Костин.