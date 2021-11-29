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Костин не увидел оснований для «черного лебедя» на российском фондовом рынке

Ведомости

Оснований для появления «черного лебедя» на российском фондовом рынке сейчас нет, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!». «Черным лебедем» принято считать неожиданное и непредсказуемое событие, имеющие сильное влияние на рынок. 

Костин отметил, что за месяц российский фондовый рынок снизился на 17,8% по двум причинам. Во-первых, это произошло из-за публикаций зарубежными СМИ материалов о возможной войне между Россией и Украиной. Во-вторых, негативное влияние оказали новости о появлении нового штамма коронавируса «омикрон», у которого сразу 32 мутации. Потенциально он может оказаться более опасным, чем все ныне существующие, сообщили ученые. 

«Но я не вижу серьезных оснований для «черного лебедя». О том, что вирус может и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают. Как и к информационным вбросам о наших отношениях с соседями», — сказал Костин.

23 ноября индекс Мосбиржи снизился на 2,5% по сравнению с закрытием предыдущего дня — до минимальных с 3 августа 3777 пунктов. Частично отыграв падение в последующие дни, 26 ноября показатель вновь упал до 3811 пунктов. Индекс РТС сокращался еще сильнее. 23 ноября он достиг 1586 пунктов — минимума с 26 июля. До этого, с середины второго летнего месяца, российский фондовый рынок рос. 14 октября индекс Мосбиржи составлял рекордные 4293 пункта, индекс РТС 26 октября — 1934 пункта. 

По словам Костина, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть, прежде всего, от реакции властей на происходящее: будут ли они вводить новые локдауны или расширять транспортные ограничения. «Проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант — поскольку пока нет свидетельств, что «омикрон» более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами и рынки быстро отыграют потери», — сказал глава ВТБ.

Костин также указал на один из факторов, способных «стабилизировать» рынок. По словам банкира, чем выше риски от «омикрона», тем менее вероятно повышение базовой ставки ФРС. А потенциальное увеличение ставки «заметно нервировало рынки в последнее время», пояснил он.

«Несмотря на нынешнее снижение, с учетом дивидендов общая доходность инвестиций в российские акции за 2021 г. и сейчас превышает 22%, а прибыли и дивиденды компаний продолжают бить рекорды», — заключил Костин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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