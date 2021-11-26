Черная пятница: на фондовом рынке снова распродажи

Фокус Банка России направлен сейчас на борьбу с инфляцией, отмечает Шульгин. В этом контексте ослабление курса рубля мешает выполнять главную задачу – вернуть инфляцию в 2022 г. к целевому уровню 4%. В «Открытие инвестиции» не исключают, что ЦБ (как это уже бывало в прошлом) на фоне всплеска волатильности может приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Вероятность такого шага повышается, если в ближайшее время курс поднимется выше 76 руб./$. Трехмесячная вмененная волатильность курса рубля к доллару сейчас близка к апрельским максимумам, отмечает Шульгин: если показатель подскочит до 16% и превысит максимум 2021 г., установленный в самом начале января, то вероятность паузы в реализации бюджетного правила заметно повысится.