Черная пятница: на фондовом рынке снова распродажи

Черная пятница: на фондовом рынке снова распродажиИнвесторов испугали новости о новом штамме коронавируса
В черную пятницу на российском фондовом рынке инвесторы устроили серьезные распродажи отечественных активов: индекс Мосбиржи падал к 14:00 мск. на 2,84%, до 3835 пунктов, растеряв весь свой рост после понедельника. Долларовый аналог – индекс РТС – падал еще сильнее, почти на 4%, до 1603 пунктов.
Среди голубых фишек сильнее всего теряли в цене бумаги TCS Group (6%), на 3,5-3,19% падали акции «Роснефти», Сбербанка, «Татнефти» и «Магнита».
Российская валюта падает как относительно доллара, так и евро. Курс американской валюты вырос почти на 1 руб. – к 14:00 мск. доллар стоил 75,5 руб., что на 1,2% выше уровня предыдущего закрытия. Евро подорожал на 1 руб. 5 коп. (более 1,5%) – до 85,2 руб.
Настроения на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках, ухудшились. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE к 12:00 мск. была $78,5 за баррель, падая на 4,4% ниже цены закрытия. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени была $73,88 за баррель – это на 5,64% ниже цены закрытия.
Мировые фондовые индексы тоже демонстрируют отрицательную динамику: индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 2,76%, немецкий DAX теряет почти 3%, британский FTSE 100 падает на 2,94%, японский Nikkei 225 теряет 2,5%, китайский CSI 300 – 0,74%.
Причины падения
Резкое ухудшение настроений на мировых площадках связано с обнаружением нового штамма коронавируса в Южной Африке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Новый штамм коронавируса имеет более 30 мутаций, и несколько из них связаны с повышенной устойчивостью к антителам. Великобритания, США и Израиль уже объявили о приостановке полетов в страны Южной Африки. На настроения инвесторов влияет и эпидемиологическая ситуация в Европе, страны которой ужесточают ограничения (общенациональный локдаун, например, ввела Австрия), чтобы сдержать новую волну коронавируса.
Заметным катализатором рублевого ослабления является снижение нефтяных цен, отмечаетинвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. На стоимость «черного золота» в свою очередь давят такие факторы, перечисляет эксперт: возвращение локдаунов из-за коронавируса, появление его новых штаммов, перспективы вывода на рынок стратегических резервов США, КНР, Индии, Японии и других стран, а также дорогой доллар (индекс американской валюты DXY находится в районе 1,5-летних максимумов).
Кроме того, геополитический риск в рублевых активах, увеличившийся в последние недели, пока в значительной мере сохраняется, считает Бахтин. В начале этой недели Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали данных разведки США о якобы готовящейся Россией атаки на Украину. Спрос на иностранную валюту в России традиционно растет перед выходными из-за опасений развития негативных событий, отмечает Бахтин. По оценкам аналитика, геополитический риск – это 1-2 руб. в текущем курсе доллара.
При таком внешнем фоне на российском рынке наиболее заметно дешевеют финансовый, транспортный и нефтегазовый сектор, что в целом встраивается в негативную картину глобального рынка, отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Если в Европе инвесторы перекладываются из циклических акций в защитные бумаги и лучше остальных смотрятся акции сектора здравоохранения, то на российском рынке на фоне роста цен на золото защитную функцию предлагают акции золотодобывающих компаний, а также традиционно для случаев бегства от риска повышенное внимание уделяется «Сургутнефтегазу».
Что дальше
До конца года ключевыми факторами для динамики рублевого курса останутся уровень общерыночного риск-аппетита, изменения в геополитическом фоне и цены на нефть, считает Бахтин. С учетом комплекса вышеназванных факторов, а также прохождения пика поддержки со стороны налогового периода (он был на этой неделе) краткосрочно нельзя исключать и большего ослабления рубля, до 77-78 за доллар.
В базовом сценарии к концу года в БКС ждут пару доллар-рубль в диапазоне 71-75.
Фокус Банка России направлен сейчас на борьбу с инфляцией, отмечает Шульгин. В этом контексте ослабление курса рубля мешает выполнять главную задачу – вернуть инфляцию в 2022 г. к целевому уровню 4%. В «Открытие инвестиции» не исключают, что ЦБ (как это уже бывало в прошлом) на фоне всплеска волатильности может приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Вероятность такого шага повышается, если в ближайшее время курс поднимется выше 76 руб./$. Трехмесячная вмененная волатильность курса рубля к доллару сейчас близка к апрельским максимумам, отмечает Шульгин: если показатель подскочит до 16% и превысит максимум 2021 г., установленный в самом начале января, то вероятность паузы в реализации бюджетного правила заметно повысится.
Ежедневно Минфин забирает с рынка валюту на 25,9 млрд руб. ($360 млн). Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также не исключает, что в случае сохранения повышенной волатильности на валютном рынке ведомство может временно приостановить покупку валюты, что будет позитивно для рубля.
На следующей неделе поддержку рублю может оказать ежемесячная встреча стран ОПЕК+, добавляет Васильев: нефтяной альянс может отказаться от запланированного ежемесячного увеличения добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки, что окажет поддержку нефтяным котировкам и рублю. Еще одним фактором поддержки рубля будет рост рублевой процентной ставки из-за роста ключевой и близость завершения цикла ужесточения монетарной политики Банка России, говорит аналитик: он ожидает, что ЦБ последний раз поднимет ставку 17 декабря на 1 п.п., до 8,5%.
Уже в I квартале в Совкомбанке прогнозируют снижение инфляции до 7,5% и к концу следующего года – до 5%. Это открывает путь для смягчения монетарной политики. На ожиданиях снижения ключевой ставки инвесторы будут заходить в российские облигации, что будет позитивно для рубля.
В Совкомбанке ожидают, что на следующей неделе рубль стабилизируется в диапазоне 74-77 к доллару и 84-87 к евро.
Ранее в «Открытие инвестиции» видели веские основания предполагать, что год может быть завершен при курсе около 70–71 руб./$. Но геополитическая премия сохраняется, и теперь доллар в конце года по 73 руб. выглядит более вероятным событием, считает Шульгин. Сокращение геополитической премии может последовать в том случае, если в ближайшее время будет объявлена дата саммита Россия-США.