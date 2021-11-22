Черный понедельник: почему обвалился фондовый рынок и что будет с рублем

Новости о «готовящемся вторжении» российских войск на Украину появились в западных СМИ около 10 дней назад, но 21 ноября Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали данных разведки США о подготовке «атаки». По информации агентства, рассматривается сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую сухопутную границу и Белоруссию с использованием примерно 100 тактических групп – это около 100 000 солдат. Источники Bloomberg описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию. В ответ на статью Bloomberg пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что некоторые американские СМИ используются как «труба» для целенаправленной информационной кампании против России. Москва видит в этом «нагнетание напряженности» и попытку «представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования» конфликта в Донбассе, отметил он.