Черный понедельник: почему обвалился фондовый рынок и что будет с рублем

Черный понедельник: почему обвалился фондовый рынок и что будет с рублемДоллар пробил отметку в 75 рублей, бумаги российских компаний подешевели на 5-10%
В понедельник, 22 ноября, российский рынок оказался на минимальных за последние несколько месяцев значениях. Инвесторы массово распродавали активы: индекс Мосбиржи закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 пунктов, хотя еще на прошлой неделе превышал 4000 пунктов. Долларовый аналог – индекс РТС – просел еще сильнее: на 5,5% до 1628 пунктов.
Курс доллара вечером 22 ноября в моменте пробил отметку в 75 руб. (+1,5 руб.) – последний раз американская валюта торговалась выше этой отметки в июле. С конца октября, когда доллар стоил 70,9 руб., курс рубля ослаб к американской валюте на 5,8%. Евро достиг 84 руб. впервые с начала октября, а в течение дня торговался по 84,4 руб. (+1,4 руб.) – европейская валюта подорожала к рублю с начала месяца на 3%. К 20:20 мск. один доллар стоил 74,8 руб., евро – 84,2 руб.
Среди «голубых фишек» на вечерней сессии сильнее всего падали бумаги «Яндекса» – к 20:20 мск. они рухнули на 10%, обойдя по глубине падения TCS Group, чьи депозитарные расписки упали на Мосбирже более чем на 7%. На Лондонской бирже бумаги TCS падают сильнее – на 8,5% до $88,30 за бумагу. В лидерах падения к вечеру понедельника были также бумаги Сбербанка (6%), «Полюса» (5,83%) и акции «Газпрома» (5,28%).
Падали и котировки сырьевого рынка. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,09% до $78,82 за баррель. Нефть подешевела уже на 9% с локального максимума, достигнутого 26 октября ($86,4 за баррель).
При этом российский рынок трясло на фоне роста глобальных фондовых индексов: американский S&P 500 рос к 18.32 мск на 0,70%, промышленный индекс Dow Jones – на 0,80%, NASDAQ – на 0,15%, индекс DAX в Германии падал на 0,06% выше, CAC 40 во Франции вырос на 0,18%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,58%.
Почему все падает
Причин падения российского рынка множество: обострение геополитических рисков, очередная волна коронавируса в мире, дешевеющая нефть, ожидание скорого ужесточения монетарной политики ФРС США и ситуация с облигациями «Роснано», говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Новости о «готовящемся вторжении» российских войск на Украину появились в западных СМИ около 10 дней назад, но 21 ноября Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали данных разведки США о подготовке «атаки». По информации агентства, рассматривается сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую сухопутную границу и Белоруссию с использованием примерно 100 тактических групп – это около 100 000 солдат. Источники Bloomberg описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию. В ответ на статью Bloomberg пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что некоторые американские СМИ используются как «труба» для целенаправленной информационной кампании против России. Москва видит в этом «нагнетание напряженности» и попытку «представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования» конфликта в Донбассе, отметил он.
Подобная информация оказывает на российский рынок гораздо большее влияние по сравнению с падением цен на нефть и удорожанием доллара против валют всех развивающихся стран, говорил ранее главный экономист Sova Capital Артем Заигрин: с конца октября геополитическая риск-премия в рубле выросла с 4 руб./$ (5%) до 7 руб./$ (10%).
Поддержку доллару оказывает возросший спрос инвесторов на защитные активы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляции (она достигла рекордных с 1990-х 6,2%), говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Американский ЦБ с середины ноября начал снижать объем предоставления дешевой долларовой ликвидности на $15 млрд в месяц. Уже трое управляющих ФРС высказались о возможности ускорения сворачивания монетарных стимулов с января, чтобы иметь возможность начать раньше повышать ставку для борьбы с инфляцией, отмечает Васильев: рынок фьючерсов ожидает уже три повышения ставки ФРС в следующем году (июнь, сентябрь и декабрь). Доллару оказывает поддержку и переназначение Джерома Пауэлла председателем ФРС на второй срок. Доходность 10-летних американских трежерис росла 22 ноября на 3,68% до 1,6%.
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе и риск локдаунов усиливаются применительно к российским активам эскалацией геополитических рисков и снижением цен на нефть, добавляет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Более того, продолжает он, перспектива координированной продажи нефти из стратегических резервов США, Японии и Южной Кореи оказывает давление на котировки нефтяных фьючерсов: WTI подешевела с $85 до $75 за две недели. Это масштабное движение, считает эксперт, одного его достаточно для распродаж на российском рынке.
Негатива рынку добавляет и ситуация с кредитными рисками «Роснано», говорит руководитель управления разработки инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Кирилл Фатеев: Мосбиржа 19 ноября приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций госкомпании, а вскоре стало известно, что та ищет способы реструктурировать свой долг. В понедельник торги облигациями «Роснано» возобновились, но их цена рухнула ниже номинала – самый жесткий удар испытали на себе бонды, которые «Роснано» должна погасить уже 1 декабря. В моменте бумаги торговались по 86% от номинала с доходностью 48 000% годовых, но к вечеру цена бумаг падала на 12,5%, а доходность превышала 36 000%. Риски реструктуризации обязательств госкорпорации в понедельник доминировали в моделях курсообразования бумаг и рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Дополнительное давление на рубль оказывают продажи на рынке ОФЗ и повышенный объем покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила (ежедневно 25,9 млрд руб.), говорит Васильев. Также в ноябре и декабре возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и выплаты по внешнему долгу корпораций.
Когда все вернется
Поддержку рублю окажут ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России, отмечает Васильев. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже неоднократно давала рынку сигнал, что на ближайшем заседании по ключевой ставке регулятор рассмотрит вероятность ее повышения с текущих 7,5%. Цены на сырьевые товары в рублях находятся вблизи своих многолетних максимумов, продолжает аналитик, это увеличивает не только экспортную выручку российских компаний, но и налоговые отчисления. На этой неделе ожидается пик налоговых платежей, когда экспортеры продают валютную выручку и покупают рубли для расчетов с бюджетом.
Разрядке геополитической напряженности, вероятно, будет способствовать ожидаемая встреча президентов России и США, которая может состояться в ближайшие месяцы, отмечает Васильев. В Совкомбанке ожидают, что курс рубля до конца года останется в диапазоне 72–76 к доллару и 82–86 к евро.
Сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банка России и наблюдаемые уже третью неделю признаки снижения инфляционного давления создают предпосылки для укрепления национальной валюты, считает Клещев из ВТБ. В банке сохраняют прогноз 70 руб./$ в 2022 г. и видят высокую привлекательность покупки рублевого госдолга на горизонте ближайших 12–18 месяцев.
Рублю оказывают фундаментальную поддержку высокая ключевая ставка ЦБ (7,5%) и макроэкономические факторы, в том числе сильный счет текущих операций, существенные накопленные резервы, отрицательный госдолг, консервативная бюджетная политика, считают в БКС: там прогнозируют движение пары доллар/рубль до конца года в диапазоне 71–75.
С возникновением новых рисков наиболее реалистичными представляются уровни в 70–71 руб./$ на конец года при ослаблении геополитического давления, прогнозировал Заигрин из Sova Capital.