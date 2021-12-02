«Сбер» предупредил о новом виде мошенничества с похищением жилья
Мошенники начали убеждать россиян закладывать или продавать квартиры, используя метод социальный инженерии, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на XII международном форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia».
«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир», — сказал он, отметив, что это «самая непонятная история» и неизвестно, что с ней делать.
Появление подобной схемы подтвердил также начальник управления ГУ уголовного розыска МВД России Филипп Немов. По его словам, если раньше атаки на средства граждан осуществлялись дистанционно, то теперь они перешли в «практическую плоскость». В ситуацию оказываются замешаны риелторские компании и микрофинансовые организации. Так, жертва мошенников под воздействием социальной инженерии закладывает или продает квартиру, оказываясь «в тяжелейшей жизненной ситуации».
Ранее сегодня Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Вернуть удалось 7,7% средств. В прошлом году эта доля составляла 13,1%.
Регулятор отметил, что 41% от общего объема средств украли, используя метод социальной инженерии. Однако в III квартале 2020 г. этот показатель был гораздо выше — 63,8%. ЦБ ранее сообщил о подобном тренде, пояснив, что показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.