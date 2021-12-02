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«Сбер» предупредил о новом виде мошенничества с похищением жилья

Ведомости

Мошенники начали убеждать россиян закладывать или продавать квартиры, используя метод социальный инженерии, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на XII международном форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia».

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир», — сказал он, отметив, что это «самая непонятная история» и неизвестно, что с ней делать.

Появление подобной схемы подтвердил также начальник управления ГУ уголовного розыска МВД России Филипп Немов. По его словам, если раньше атаки на средства граждан осуществлялись дистанционно, то теперь они перешли в «практическую плоскость». В ситуацию оказываются замешаны риелторские компании и микрофинансовые организации. Так, жертва мошенников под воздействием социальной инженерии закладывает или продает квартиру, оказываясь «в тяжелейшей жизненной ситуации».

Ранее сегодня Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Вернуть удалось 7,7% средств. В прошлом году эта доля составляла 13,1%.

Регулятор отметил, что 41% от общего объема средств украли, используя метод социальной инженерии. Однако в III квартале 2020 г. этот показатель был гораздо выше — 63,8%. ЦБ ранее сообщил о подобном тренде, пояснив, что показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.

Ранее по теме: Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей за три месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных