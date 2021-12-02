«Сбер» предупредил о новом виде мошенничества с похищением жилья

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир», — сказал он, отметив, что это «самая непонятная история» и неизвестно, что с ней делать.