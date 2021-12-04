Стоимость биткойна упала до $42 000

Последний раз падение биткойна до $42 000 фиксировалось в конце сентября. Курс опустился с $45 080 на пике до $42 214 на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными, следует из данных CoinMarketCap. Тогда же подешевела и вторая по капитализации криптовалюта Etherium. Ее курс упал больше — на 6,88% до $2,902.