Стоимость биткойна упала до $42 000
За сутки биткойн подешевел на 18%, стоимость криптовалюты снизилась с $57 482 до $42 874. К 13 часам 4 декабря она торгуется на отметке около $47 000, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
Рыночная капитализация криптовалюты снизилась до $879 млрд. Кроме того, на 15% подешевела криптовалюта Ethereum — с $4124 до $3897.
Последний раз падение биткойна до $42 000 фиксировалось в конце сентября. Курс опустился с $45 080 на пике до $42 214 на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными, следует из данных CoinMarketCap. Тогда же подешевела и вторая по капитализации криптовалюта Etherium. Ее курс упал больше — на 6,88% до $2,902.
10 ноября стоимость биткойна впервые в истории достигла $69 000, за несколько дней до этого она неоднократно обновляла исторические максимумы. Ранее криптовалюта достигала пика стоимости 14 апреля — $64 882.