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Биткойн подешевел почти на $3000 после заявления ЦБ Китая

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе сегодняшних торгов упала с $45 080 на пике до $42 214 по состоянию на 19:33 мск на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными, следует из данных CoinMarketCap. 

С учетом корректировок курса в целом за сутки биткойн подешевел на 3,62%, а за неделю — более чем на 11%. Подешевела на фоне заявлений китайского регулятора также и вторая по капитализации криптовалюта Etherium. Ее курс упал больше — на 6,88%, до $2,902.

Ранее сегодня Народный банк Китая объявил все транзакции с биткойном и другими криптовалютами незаконными на фоне тестирования национальной цифровой валюты. Регулятор отметил, что биткойн, Etherium и другие цифровые валюты нарушают функционирование финансовой системы и используются для отмывания денег и других преступлений.

До этого в КНР ограничивали использование и майнинг криптовалют в регионах, но не в общенациональном масштабе, хотя в мае вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к их добыче и торговле ими. В конце июня власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии.

Кроме того, майнинг в первой половине июня запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян. Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, уже покинули страну. Использовать негосударственные криптовалюты в расчетах в Китае запрещено с 2013 г.

Ранее по теме: В Китае объявили незаконными все операции с криптовалютами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных