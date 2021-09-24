Биткойн подешевел почти на $3000 после заявления ЦБ Китая
Стоимость биткойна в ходе сегодняшних торгов упала с $45 080 на пике до $42 214 по состоянию на 19:33 мск на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными, следует из данных CoinMarketCap.
С учетом корректировок курса в целом за сутки биткойн подешевел на 3,62%, а за неделю — более чем на 11%. Подешевела на фоне заявлений китайского регулятора также и вторая по капитализации криптовалюта Etherium. Ее курс упал больше — на 6,88%, до $2,902.
Ранее сегодня Народный банк Китая объявил все транзакции с биткойном и другими криптовалютами незаконными на фоне тестирования национальной цифровой валюты. Регулятор отметил, что биткойн, Etherium и другие цифровые валюты нарушают функционирование финансовой системы и используются для отмывания денег и других преступлений.
До этого в КНР ограничивали использование и майнинг криптовалют в регионах, но не в общенациональном масштабе, хотя в мае вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к их добыче и торговле ими. В конце июня власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии.
Кроме того, майнинг в первой половине июня запретили еще в трех регионах КНР: Юньнань, Цинхай и Синьцзян. Крупные майнеры, в числе которых BTC.TOP и HashCow, уже покинули страну. Использовать негосударственные криптовалюты в расчетах в Китае запрещено с 2013 г.