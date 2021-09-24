Биткойн подешевел почти на $3000 после заявления ЦБ Китая

До этого в КНР ограничивали использование и майнинг криптовалют в регионах, но не в общенациональном масштабе, хотя в мае вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил о необходимости ужесточить требования к их добыче и торговле ими. В конце июня власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. К 20 июня 26 майнинг-компаниям была прекращена подача электроэнергии.