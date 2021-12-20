Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 впервые с начала декабря
Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 20 декабря подешевела более чем на 5,1% — до $69,75 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. Цена опустилась ниже $70 за баррель впервые с 3 декабря. Февральский фьючерс марки WTI дешевеет на 5,6% — до $66,8 за баррель.
Рубль падает по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 12:19 по мск курс доллара по отношению к российской валюте вырос на 0,11% — до 74,25 руб., курс евро растет на 0,3% — до 83,63 руб. на 12:20 по мск.
Российский рынок акций снижается в ходе торгов 20 декабря. Рублевый индекс падает на 2,2% — до 3 642,13 п., долларовый индекс РТС снижается на 2,3% — до 1546,32 п.
Как сообщает агентство Bloomberg, нефть падает на новостях о быстром распространении штамма «омикрон» и связанным с ним рисками новых ограничений. Цены на нефть снижаются также на фоне того, что сенатор от Демократической партии Джо Манчин отклонил экономический план президента США Джо Байдена на $1,75 трлн, пишет агентство. После этого шага экономисты Goldman Sachs снизили свои прогнозы экономического роста в США.