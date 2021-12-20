Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $70 впервые с начала декабря

Как сообщает агентство Bloomberg, нефть падает на новостях о быстром распространении штамма «омикрон» и связанным с ним рисками новых ограничений. Цены на нефть снижаются также на фоне того, что сенатор от Демократической партии Джо Манчин отклонил экономический план президента США Джо Байдена на $1,75 трлн, пишет агентство. После этого шага экономисты Goldman Sachs снизили свои прогнозы экономического роста в США.