Максимальная ставка по рублевым вкладам в России обновила рекорд с мая 2019 года

15 декабря начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин заявил, что по итогам 2021 г. средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в России может вырасти в 1,7 раза и это станет рекордным увеличением с декабря 2014 г., когда ЦБ резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. В первой декаде января этого года средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в стране составлял 4,5%.