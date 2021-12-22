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Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам в России обновила рекорд с мая 2019 года

Ведомости

Средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, во второй декаде декабря достиг 7,4%, сообщила пресс-служба Центробанка. В первой декабря показатель составил 7,38%, во второй декаде ноября — 7,2%.

Текущий показатель является рекордным с третьей декады мая 2019 г. Больше он был во второй декаде того же месяца — 7,45%.

В ходе оценки ЦБ учитывает показатели 10 кредитных организаций России. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «Московский кредитный банк» и Совкомбанк.

Ставка по вкладам стала расти с марта 2021 г., когда ЦБ стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25% на фоне разгона инфляции в России. В целом в этом году регулятор увеличил показатель семь раз подряд, последнее повышение произошло 17 декабря. Теперь ключевая ставка составляет рекордные с октября 2017 г. 8,5% годовых.

15 декабря начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин заявил, что по итогам 2021 г. средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в России может вырасти в 1,7 раза и это станет рекордным увеличением с декабря 2014 г., когда ЦБ резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. В первой декаде января этого года средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в стране составлял 4,5%.

Ранее по теме: ВТБ заявил о рекордном за 7 лет росте ставок по депозитам в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных