Максимальная ставка по рублевым вкладам в России обновила рекорд с мая 2019 года
Средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, во второй декаде декабря достиг 7,4%, сообщила пресс-служба Центробанка. В первой декабря показатель составил 7,38%, во второй декаде ноября — 7,2%.
Текущий показатель является рекордным с третьей декады мая 2019 г. Больше он был во второй декаде того же месяца — 7,45%.
В ходе оценки ЦБ учитывает показатели 10 кредитных организаций России. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «Московский кредитный банк» и Совкомбанк.
Ставка по вкладам стала расти с марта 2021 г., когда ЦБ стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25% на фоне разгона инфляции в России. В целом в этом году регулятор увеличил показатель семь раз подряд, последнее повышение произошло 17 декабря. Теперь ключевая ставка составляет рекордные с октября 2017 г. 8,5% годовых.
15 декабря начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин заявил, что по итогам 2021 г. средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в России может вырасти в 1,7 раза и это станет рекордным увеличением с декабря 2014 г., когда ЦБ резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. В первой декаде января этого года средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в стране составлял 4,5%.