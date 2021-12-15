ВТБ заявил о рекордном за 7 лет росте ставок по депозитам в России
Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в России по итогам этого года может вырасти в 1,7 раза, что является рекордным увеличением с декабря 2014 г., когда Центробанк резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%, спровоцировав двухкратный рост рыночных ставок, заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на срок более года в рублях в январе 2021 г. составляла 4,18%, тогда как в октябре — 6,07%. Ключевая ставка за это время выросла с исторически минимальных 4,25% до рекордных с июля 2019 г. 7,5%. При этом, как ожидают аналитики, на заседании 17 декабря совет директоров ЦБ увеличит показатель еще на 1 п. п. О подобной возможности заявила также председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«По итогам 2021 года мы ожидаем рост средневзвешенных ставок по рублевым вкладам сроком свыше года более чем в 1,7 раза — таким образом, средние ставки по ним могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года», — сказал Степочкин.
На фоне этого возникает процентный риск, добавил он. Так, в начале 2015 г., когда ЦБ стал снижать ключевую ставку, он реализовался для многих банков — в первую очередь, по долгосрочным вкладам с возможностью пополнения. Но сегодня подобный сценарий маловероятен, поскольку кредитные организации перестали предлагать депозиты с опцией пополнения по высоким ставкам на длинные сроки и начали ограничивать привлечение сроками в 1,5-2 года, пояснил представитель ВТБ.
Степочкин добавил, что рост ставок по вкладам вновь сделал этот инструмент популярным у населения и позволил нивелировать инфляционные потери. Инфляция по итогам ноября составила 8,4%, отчитался Росстат. Это более чем вдвое превышает цель ЦБ в 4%.
По данным ВТБ, за первое полугодие 2021 г. граждане сняли с рублевых депозитов свыше 865 млрд руб., но в июле-октябре вернули туда половину этой суммы. В банке полагают, что этот тренд продолжится в ноябре и декабре.