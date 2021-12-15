ВТБ заявил о рекордном за 7 лет росте ставок по депозитам в России

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на срок более года в рублях в январе 2021 г. составляла 4,18%, тогда как в октябре — 6,07%. Ключевая ставка за это время выросла с исторически минимальных 4,25% до рекордных с июля 2019 г. 7,5%. При этом, как ожидают аналитики, на заседании 17 декабря совет директоров ЦБ увеличит показатель еще на 1 п. п. О подобной возможности заявила также председатель регулятора Эльвира Набиуллина.