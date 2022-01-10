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Финансы

Курс биткойна упал ниже $40 000 впервые с августа 2021 года

Ведомости

Стоимость биткойна в понедельник, 10 января, опустилась ниже отметки $40 000 за токен впервые с 4 августа прошлого года, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 17:40 мск главная криптовалюта мира торговалась на уровне $39 943, за прошедшие сутки она подешевела уже на 4,12%. Биткойн продолжает дешеветь после того, как в ноябре он установил исторический рекорд стоимости, превысив отметку в $69 000. С тех пор котировки снизились более чем на 40%.

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, также потеряла в стоимости за сутки уже 3,8%, опустившись до $2,989 за токен. Снижение за три месяца составило 15,76%.

Стоимость криптовалют падает на фоне беспорядков в Казахстане, во время которых в стране несколько раз отключался интернет. Республика осенью прошлого года вышла на второе место в мире по майнингу биткойна после того, как Китай признал добычу криптовалюты нежелательной деятельностью. Кроме того, ФРС США заявила о готовности начать повышать процентную ставку более быстрыми темпами и ранее, чем планировалось, из-за роста инфляции в США. При повышении процентных ставок криптовалюты и другие волатильные активы перестают быть надежным прибежищем для инвесторов.

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов. По их оценке, рыночная капитализация биткойна составляет в настоящее время менее $700 млрд, при этом стоимость золота на рынке находится на уровне $2,6 трлн.

Ранее по теме: Россию ждет наплыв казахских майнеров?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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