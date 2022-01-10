Курс биткойна упал ниже $40 000 впервые с августа 2021 года

Стоимость криптовалют падает на фоне беспорядков в Казахстане, во время которых в стране несколько раз отключался интернет. Республика осенью прошлого года вышла на второе место в мире по майнингу биткойна после того, как Китай признал добычу криптовалюты нежелательной деятельностью. Кроме того, ФРС США заявила о готовности начать повышать процентную ставку более быстрыми темпами и ранее, чем планировалось, из-за роста инфляции в США. При повышении процентных ставок криптовалюты и другие волатильные активы перестают быть надежным прибежищем для инвесторов.