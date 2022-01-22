Биткойн за сутки подешевел на 10%
Стоимость биткойна утром 22 января составила $35 100, падение за сутки составило около 9%. Криптовалюта обновила минимум с 24 июля прошлого года. К 12:00 мск криптовалюта торгуется на уровне $35 514, свидетельствует данные аналитического сервиса CoinGecko.
Рыночная капитализация опустилась до $672 млрд, объем торгов за 24 часа составляет $36 млрд. Вторая по капитализации криптовалюта, эфириум, подешевела за сутки почти на 15%, сейчас ее стоимость составляет $2459.
10 января стоимость биткойна опустилась ниже отметки $40 000 за токен впервые с 4 августа прошлого года. Криптовалюта дешевеет после того, как в ноябре установила исторический рекорд стоимости, превысив отметку в $69 000.
Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов. По их оценке, рыночная капитализация биткойна составляет в настоящее время менее $700 млрд, при этом стоимость золота на рынке находится на уровне $2,6 трлн.
20 января Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорится о планах регулятора запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют на территории страны. Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики.
Развитые страны, отмечает Дуров, не запрещают криптовалюты, так как это бы затормозило развитие блокчейн-технологий, которые «повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства».