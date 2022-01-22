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Финансы

Биткойн за сутки подешевел на 10%

Ведомости

Стоимость биткойна утром 22 января составила $35 100, падение за сутки составило около 9%. Криптовалюта обновила минимум с 24 июля прошлого года. К 12:00 мск криптовалюта торгуется на уровне $35 514, свидетельствует данные аналитического сервиса CoinGecko.

Рыночная капитализация опустилась до $672 млрд, объем торгов за 24 часа составляет $36 млрд. Вторая по капитализации криптовалюта, эфириум, подешевела за сутки почти на 15%, сейчас ее стоимость составляет $2459.

10 января стоимость биткойна опустилась ниже отметки $40 000 за токен впервые с 4 августа прошлого года. Криптовалюта дешевеет после того, как в ноябре установила исторический рекорд стоимости, превысив отметку в $69 000. 

Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов. По их оценке, рыночная капитализация биткойна составляет в настоящее время менее $700 млрд, при этом стоимость золота на рынке находится на уровне $2,6 трлн.

20 января Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорится о планах регулятора запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют на территории страны. Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики. 

Развитые страны, отмечает Дуров, не запрещают криптовалюты, так как это бы затормозило развитие блокчейн-технологий, которые «повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных