Биткойн за сутки подешевел на 10%

Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов. По их оценке, рыночная капитализация биткойна составляет в настоящее время менее $700 млрд, при этом стоимость золота на рынке находится на уровне $2,6 трлн.