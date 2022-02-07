Банки усилили контроль за операциями клиентов

В ЦБ подчеркнули, что подобная работа не означает установление «тотального контроля» за транзакциями физлиц. Под пристальное внимание банков попадают счета, с которых ежедневно осуществляются операции с участием более 10 людей или ежемесячно — между более чем 50 гражданами. Также подозрительными считаются транзакции на сумму свыше 100 000 руб. в день и более 1 млн руб. в месяц.