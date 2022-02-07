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Финансы

Банки усилили контроль за операциями клиентов

Ведомости

Кредитные организации во исполнение рекомендаций Банка России усилили контроль за подозрительными операциями между гражданами, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ. Это необходимо для борьбы с деятельностью участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, то есть тех организаций, из-за которых люди могут потерять деньги или оказаться вовлеченными в мошеннические схемы, пояснил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что подобная работа не означает установление «тотального контроля» за транзакциями физлиц. Под пристальное внимание банков попадают счета, с которых ежедневно осуществляются операции с участием более 10 людей или ежемесячно — между более чем 50 гражданами. Также подозрительными считаются транзакции на сумму свыше 100 000 руб. в день и более 1 млн руб. в месяц.

ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым банкам следует обращать внимание на подобные операции, еще в сентябре 2021 г. В январе этого года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал правительственную «дорожную карту», в соответствии с которой рекомендации для банков стали обязательными к исполнению.

При выявлении подобных транзакций кредитным организациям стоит оценить их на предмет легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Банки должны блокировать операции, если сочтут это необходимым. Кроме того, если за год таких отказов в выполнении переводов будет больше двух, кредитным организациям рекомендовано рассмотреть целесообразность разрыва договоров с клиентами.

Наконец, банкам рекомендовали принять дополнительные меры по аутентификации потребителей. В частности, речь идет о недопущении автоматического заполнения платежных инструкций в онлайн-сервисах.

Ранее по теме: ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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