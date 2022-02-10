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МВД заблокировало три крупных сайта по продаже данных банковских карт

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России в ночь с 7 на 8 февраля заблокировало три крупнейших интернет-ресурса с данными о банковских картах жителей разных стран, включая Россию, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании в сфере информационной безопасности Group-IB.

Речь идет о кардшопах (сайтах по продаже данных банковских карт) Ferum и Trump's Dumps. Предполагается, что они могли управляться одной и той же хакерской группировкой, поскольку у них общий сервер.

«Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление «К» БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!» — говорилось в объявлениях на указанных сайтах.

На Ferum, по данным Group-IB, в 2020-2021 гг. были опубликованы сведения о 14,5 млн карт. За все время на сайте могли разместить сведения более чем о 65 млн картах, их общая стоимость оценивается в $280,6 млн.

На Trump's Dumps за прошедшие два года зафиксированы 30 млн дампов банковских карт, а за все время существования ресурса — свыше 48 млн. Дампы — это содержимое магнитной полосы, которое крадут при помощи скиммеров — устройств, устанавливаемых в банкоматах или зараженных POS-терминалах. Стоимость дампов на Trump's Dumps оценивается в $374,3 млн.

Также МВД заблокировало существовавший с 2011 г. форум Sky-Fraud, где размещалась реклама кардшопов и скомпрометированные банковские карты. На сайте обнаружили примерно 280 000 сообщений и сведения более чем о 20 000 банковских карт.

Блокировка ресурсов может говорить о получении правоохранительными органами доступа к инфраструктуре тех, кто управлял данными сайтами, уточнили в Group-IB. Это возможно лишь в случае задержания этих лиц, отметил собеседник издания.

Ранее по теме: В Москве арестовали предполагаемых хакеров из группы The Infraud Organization

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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