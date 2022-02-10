МВД заблокировало три крупных сайта по продаже данных банковских карт
Речь идет о кардшопах (сайтах по продаже данных банковских карт) Ferum и Trump's Dumps. Предполагается, что они могли управляться одной и той же хакерской группировкой, поскольку у них общий сервер.
«Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление «К» БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!» — говорилось в объявлениях на указанных сайтах.
На Ferum, по данным Group-IB, в 2020-2021 гг. были опубликованы сведения о 14,5 млн карт. За все время на сайте могли разместить сведения более чем о 65 млн картах, их общая стоимость оценивается в $280,6 млн.
На Trump's Dumps за прошедшие два года зафиксированы 30 млн дампов банковских карт, а за все время существования ресурса — свыше 48 млн. Дампы — это содержимое магнитной полосы, которое крадут при помощи скиммеров — устройств, устанавливаемых в банкоматах или зараженных POS-терминалах. Стоимость дампов на Trump's Dumps оценивается в $374,3 млн.
Также МВД заблокировало существовавший с 2011 г. форум Sky-Fraud, где размещалась реклама кардшопов и скомпрометированные банковские карты. На сайте обнаружили примерно 280 000 сообщений и сведения более чем о 20 000 банковских карт.
Блокировка ресурсов может говорить о получении правоохранительными органами доступа к инфраструктуре тех, кто управлял данными сайтами, уточнили в Group-IB. Это возможно лишь в случае задержания этих лиц, отметил собеседник издания.