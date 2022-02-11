Больше половины россиян не используют свои криптовалютные кошельки

При этом более 80% аккаунтов россиян бездействовали в течение периода до четырех месяцев, подсчитали аналитики MEXC. 68% таких пользователей заходили в свой аккаунт минимум трижды за год. Это означает, что пароль от него не был утерян (пароль криптокошелька обычно нельзя восстановить).