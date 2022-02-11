Больше половины россиян не используют свои криптовалютные кошельки
Криптовалютные кошельки более чем половины (58%) российских инвесторов демонстрировали отсутствие активности в 2021 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет криптовалютной биржи MEXC. Баланс таких кошельков оставался положительным, однако для транзакций они не использовались.
При этом более 80% аккаунтов россиян бездействовали в течение периода до четырех месяцев, подсчитали аналитики MEXC. 68% таких пользователей заходили в свой аккаунт минимум трижды за год. Это означает, что пароль от него не был утерян (пароль криптокошелька обычно нельзя восстановить).
Отмечается, что по доле «спящих» криптокошельков Россия оказалась на втором месте в мире после Индии, где этот показатель превысил 76%. Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников отметил рост доли таких криптокошельков в последние полтора года. По его оценке, Россия входит в пятерку стран по их количеству.
Биржа MEXC предоставляет услуги пользователям в 70 странах, Россия входит в первую десятку по торговому обороту. Самые популярные в стране криптобиржи — Binance (объем торгов — $20 млрд), Huobi ($2 млрд), Bithubm ($1,1 млрд) и Bitfinex ($779 млн).
На этой неделе правительство РФ утвердило концепцию легализации оборота криптовалют в стране. Предполагается, что он будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.
Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
При этом концепция разрешает покупку и продажу цифровых валют на иностранных площадках. К последним предъявляется ряд требований, включая наличие представительства на территории России и специальной лицензии, а также техническую интеграцию с российским организатором системы обмена цифровых валют. До 18 февраля Минфин и ЦБ должны подготовить соответствующий законопроект.
Накануне глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что криптовалюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль. Сейчас Минфин обсуждает вопрос введения переходного периода перед введением такого налога.