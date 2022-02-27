ЦБ ввел временные валютные послабления для банков

«Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях», — рассказали в пресс-службе ЦБ.