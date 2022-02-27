ЦБ ввел временные валютные послабления для банков
В целях обеспечения устойчивости финансового сектора Центробанк до 1 июля предоставит банкам послабления в отношении размеров открытых валютных позиций. Мера вводится для «облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях», — рассказали в пресс-службе ЦБ.
Послабления возможны, если нарушения возникли «в силу внешних обстоятельств», а банки не преследуют спекулятивные цели. Мера будет действовать с 18 февраля по 1 июля.
При этом регулятор предупредил о мониторинге величин открытых валютных позиций и причин их изменения.
Ранее сегодня Центробанк сообщил, что российская банковская система стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации. Средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально, отметил регулятор.
«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — говорится в сообщении ЦБ.
В Центробанке напомнили о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая обеспечивает передачу финансовых сообщений внутри страны «при любом сценарии развития событий». Это заявление ЦБ сделал на фоне сообщений западных стран о планах отключить ряд российских банков от международной системы SWIFT в связи с проведением Россией военной операции на Украине.
25 февраля регулятор объявил, что Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств.