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Финансы

Центробанк заявил о стабильности банковской системы России

Ведомости

Российская банковская система стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации, сообщил Центробанк. Средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально, отметил регулятор.

«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пообещал «непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях». Отмечается, что аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник состоится «на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок». 

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«Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список», — заявили в ЦБ.

В Центробанке напомнили о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая обеспечивает передачу финансовых сообщений внутри страны «при любом сценарии развития событий». Это заявление ЦБ сделал на фоне сообщений западных стран о планах отключить ряд российских банков от международной системы SWIFT.

25 февраля регулятор объявил, что Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств.

Bloomberg писал, что США рассматривают возможность введения санкций против Центробанка России из-за ситуации на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных