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Финансы

МИД: Россия сократила использование доллара в резервах и внешних расчетах на фоне санкций

Ведомости

Россия в условиях санкций сокращает использование доллара в своих резервах и внешних расчетах, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы уже давно трезво оцениваем риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагаемся только на собственные силы и возможности. В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия», — сказал Биричевский в интервью «РИА Новости».

В частности, Россия сокращает использование доллара в отечественных международных резервах и во внешних расчетах, обеспечивает надежные и защищенные каналы передачи финансовой информации, пояснил он. Также Москва наращивает долю взаимных платежей в национальных валютах и устанавливает прямые межбанковские корреспондентские отношения с основными торговыми партнерами.

Биричевский добавил, что Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм организации. По его словам, вопрос о «кардинальных изменениях» во взаимоотношениях России и ВТО пока не поднимается, но их дальнейшее развитие будет продиктовано «национальными торгово-экономическими интересами» России в рамках многосторонней торговой системы.

На фоне военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, западные страны ввели массированные экономические санкции против России. Под ограничения попал в том числе Банк России, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заблокировано будет около половины финансовых резервов ЦБ, поскольку они находятся в странах - членах G7.

Международные резервы ЦБ до начала военной операции (на 18 февраля) достигали эквивалента $643,2 млрд с учетом активов, номинированных в различных валютах и в золоте. Из них $311 млрд на 1 февраля было размещено в иностранных ценных бумагах, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом, $132 млрд хранилось в золоте на территории России и порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде и в специальных правах заимствования (SDR).

Правительство РФ 7 марта утвердило перечень из 48 «недружественных» России государств. В него вошли страны ЕС, США, Великобритания, Канада и другие государства. Согласно документу, государство, регионы, муниципалитеты, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях.

Все сделки российских компаний с гражданами и фирмами из государств, включенных в список, будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

С 9 марта по 9 сентября ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой. В частности, он предусматривает запрет на снятие свыше $10 000 с валютных вкладов. Часть средств выше этого порога также можно будет снять, но выдавать ее будут в рублях по курсу на день выдачи. В течение этого срока банки также не будут продавать гражданам наличную валюту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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