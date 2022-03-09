МИД: Россия сократила использование доллара в резервах и внешних расчетах на фоне санкций
Россия в условиях санкций сокращает использование доллара в своих резервах и внешних расчетах, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Мы уже давно трезво оцениваем риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагаемся только на собственные силы и возможности. В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия», — сказал Биричевский в интервью «РИА Новости».
В частности, Россия сокращает использование доллара в отечественных международных резервах и во внешних расчетах, обеспечивает надежные и защищенные каналы передачи финансовой информации, пояснил он. Также Москва наращивает долю взаимных платежей в национальных валютах и устанавливает прямые межбанковские корреспондентские отношения с основными торговыми партнерами.
Биричевский добавил, что Москва готова оспаривать в ВТО торговые ограничения, которые были приняты в нарушение правил и норм организации. По его словам, вопрос о «кардинальных изменениях» во взаимоотношениях России и ВТО пока не поднимается, но их дальнейшее развитие будет продиктовано «национальными торгово-экономическими интересами» России в рамках многосторонней торговой системы.
На фоне военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, западные страны ввели массированные экономические санкции против России. Под ограничения попал в том числе Банк России, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заблокировано будет около половины финансовых резервов ЦБ, поскольку они находятся в странах - членах G7.
Международные резервы ЦБ до начала военной операции (на 18 февраля) достигали эквивалента $643,2 млрд с учетом активов, номинированных в различных валютах и в золоте. Из них $311 млрд на 1 февраля было размещено в иностранных ценных бумагах, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом, $132 млрд хранилось в золоте на территории России и порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде и в специальных правах заимствования (SDR).
Правительство РФ 7 марта утвердило перечень из 48 «недружественных» России государств. В него вошли страны ЕС, США, Великобритания, Канада и другие государства. Согласно документу, государство, регионы, муниципалитеты, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях.
Все сделки российских компаний с гражданами и фирмами из государств, включенных в список, будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
С 9 марта по 9 сентября ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой. В частности, он предусматривает запрет на снятие свыше $10 000 с валютных вкладов. Часть средств выше этого порога также можно будет снять, но выдавать ее будут в рублях по курсу на день выдачи. В течение этого срока банки также не будут продавать гражданам наличную валюту.