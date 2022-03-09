МИД: Россия сократила использование доллара в резервах и внешних расчетах на фоне санкций

С 9 марта по 9 сентября ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой. В частности, он предусматривает запрет на снятие свыше $10 000 с валютных вкладов. Часть средств выше этого порога также можно будет снять, но выдавать ее будут в рублях по курсу на день выдачи. В течение этого срока банки также не будут продавать гражданам наличную валюту.