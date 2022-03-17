Совкомбанк предупредил клиентов о блокировке иностранных акций на брокерских счетах

28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта. Торги на СПБ бирже в секции фондового рынка проводятся со значительным временным ограничением — сегодня площадка начала торги в 16:00 по мск, инвесторам для операций доступны бумаги 1653 международных компаний. Инвесторам нельзя будет торговать ценными бумагами с расчетами в евро, еврооблигациями, российскими акциями, бумагами из стран СНГ. Ценные бумаги с листингом на Лондонской бирже и в США также торговаться не будут, сообщила торговая площадка.