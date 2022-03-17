Совкомбанк предупредил клиентов о блокировке иностранных акций на брокерских счетах
Совкомбанк предупредил владельцев брокерских счетов о скорой блокировке иностранных ценных бумаг, размещенных на Мосбирже и СПБ бирже, из-за санкций США. Об этом говорится в заявлении банка.
Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ бирже, клиентам необходимо продать или вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 г. включительно. Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, необходимо вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 г. включительно, включая ценные бумаги компаний с листингом в США, отметили в банке.
Блокировка будет касаться и российских компаний, чьи ценные бумаги торгуются на иностранных биржах, например бумаги Ozon, «Циана», Fix Price Group, VK, «Яндекса» и др.
Вывод бумаг из-под блокировки станет возможен только после снятия санкционных ограничений, отметили в банке. Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.
28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта. Торги на СПБ бирже в секции фондового рынка проводятся со значительным временным ограничением — сегодня площадка начала торги в 16:00 по мск, инвесторам для операций доступны бумаги 1653 международных компаний. Инвесторам нельзя будет торговать ценными бумагами с расчетами в евро, еврооблигациями, российскими акциями, бумагами из стран СНГ. Ценные бумаги с листингом на Лондонской бирже и в США также торговаться не будут, сообщила торговая площадка.