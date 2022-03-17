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Финансы

Совкомбанк предупредил клиентов о блокировке иностранных акций на брокерских счетах

Ведомости

Совкомбанк предупредил владельцев брокерских счетов о скорой блокировке иностранных ценных бумаг, размещенных на Мосбирже и СПБ бирже, из-за санкций США. Об этом говорится в заявлении банка.

Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ бирже, клиентам необходимо продать или вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 г. включительно. Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, необходимо вывести с брокерского счета в срок до 23 марта 2022 г. включительно, включая ценные бумаги компаний с листингом в США, отметили в банке.

Блокировка будет касаться и российских компаний, чьи ценные бумаги торгуются на иностранных биржах, например бумаги Ozon, «Циана», Fix Price Group, VK, «Яндекса» и др.

Вывод бумаг из-под блокировки станет возможен только после снятия санкционных ограничений, отметили в банке. Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.

28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта. Торги на СПБ бирже в секции фондового рынка проводятся со значительным временным ограничением — сегодня площадка начала торги в 16:00 по мск, инвесторам для операций доступны бумаги 1653 международных компаний. Инвесторам нельзя будет торговать ценными бумагами с расчетами в евро, еврооблигациями, российскими акциями, бумагами из стран СНГ. Ценные бумаги с листингом на Лондонской бирже и в США также торговаться не будут, сообщила торговая площадка.

Ранее Совкомбанк вместе с ВТБ, ФК «Открытие», Промсвязьбанком и Новикомбанком попали под блокирующие санкции США: их внесли в SDN-лист. Это означает, что активы банков в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных