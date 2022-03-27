Газета
Финансы

Премьер-министр Чехии сообщил о заморозке активов россиян на миллионы евро

Ведомости

Власти Чехии свели дипломатические отношения к минимуму и заморозили активы россиян на сотни миллионов крон, заявил по Чешскому телевидению премьер-министр республики Петр Фиала.

Фиала назвал санкции Запада против России «самыми жесткими в истории» и подчеркнул необходимость «вести себя так, чтобы обеспечить безопасность граждан Чехии».

«Мы свели дипломатические отношения к абсолютному минимуму, будем рассматривать дальнейшие меры. Я ничего не исключаю и не подтверждаю. К этому нужно быть готовым», — сказал премьер-министр.

Ранее по теме: Лавров назвал «воровством» заморозку международных резервов России

По его словам, замораживание имущества россиян происходит резко, под ограничительные меры попали уже миллионы евро. Однако этот процесс ограничен действующим законодательством, сейчас правительство готовится изменить законы, подчеркнул Фиала. 

Премьер-министр назвал Чехию в числе первых стран, отправивших оружие на Украину. По его словам, НАТО старается поставлять даже танки и самолеты, однако «это не так просто».

Объем замороженных активов российских бизнесменов в Италии, которые попали под санкции Евросоюза на фоне военной операции российских войск на Украине, составил более 800 млн евро, заявил ранее премьер-министр республики Марио Драги. 18 марта о заморозке российских активов сообщил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро.

Французские власти заморозили средства Банка России на сумму 22 млрд евро, заявил в воскресенье министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Помимо этого были заморожены счета и недвижимость попавших под западные санкции россиян.

До этих событий президент России Владимир Путин называл арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физических лиц уроком для бизнеса. В частности, к тому моменту были арестованы виллы Владимира Соловьева и Алишера Усманова, особняк депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко, яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных