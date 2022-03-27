Премьер-министр Чехии сообщил о заморозке активов россиян на миллионы евро
Власти Чехии свели дипломатические отношения к минимуму и заморозили активы россиян на сотни миллионов крон, заявил по Чешскому телевидению премьер-министр республики Петр Фиала.
Фиала назвал санкции Запада против России «самыми жесткими в истории» и подчеркнул необходимость «вести себя так, чтобы обеспечить безопасность граждан Чехии».
«Мы свели дипломатические отношения к абсолютному минимуму, будем рассматривать дальнейшие меры. Я ничего не исключаю и не подтверждаю. К этому нужно быть готовым», — сказал премьер-министр.
По его словам, замораживание имущества россиян происходит резко, под ограничительные меры попали уже миллионы евро. Однако этот процесс ограничен действующим законодательством, сейчас правительство готовится изменить законы, подчеркнул Фиала.
Премьер-министр назвал Чехию в числе первых стран, отправивших оружие на Украину. По его словам, НАТО старается поставлять даже танки и самолеты, однако «это не так просто».
Объем замороженных активов российских бизнесменов в Италии, которые попали под санкции Евросоюза на фоне военной операции российских войск на Украине, составил более 800 млн евро, заявил ранее премьер-министр республики Марио Драги. 18 марта о заморозке российских активов сообщил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро.
Французские власти заморозили средства Банка России на сумму 22 млрд евро, заявил в воскресенье министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Помимо этого были заморожены счета и недвижимость попавших под западные санкции россиян.
До этих событий президент России Владимир Путин называл арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физических лиц уроком для бизнеса. В частности, к тому моменту были арестованы виллы Владимира Соловьева и Алишера Усманова, особняк депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко, яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.