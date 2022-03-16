Газета
Политика

Путин назвал арест зарубежных счетов и активов уроком для российского бизнеса

Ведомости

Арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физических лиц в связи с санкциями является уроком для бизнеса, потому что инвестировать надо было в свою страну, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно», — сказал он.

Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.

После этого стало известно об аресте имущества российских граждан за рубежом. 5 марта итальянские газеты сообщили об аресте двух вилл телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо, общая стоимость которых оценивается примерно 8 млн евро. Кроме того, на Сардинии арестовали виллу основного акционера холдинга USM Алишера Усманова за 16-17 млн евро, а в Капаннори — особняк депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко за 3 млн евро. Вдобавок итальянские власти арестовали яхту Lady M основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова стоимостью примерно 65 млн евро и яхту Lena за 50 млн евро члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.

14 марта газета Daily Mail сообщила, что проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске. Активисты заявили, что дом используют для размещения беженцев с Украины. Стоимость недвижимости, по информации издания, оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине направлена на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщил Путин 24 февраля. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Песков назвал «бандитизмом» санкции ЕС против российских бизнесменов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных