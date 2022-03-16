Путин назвал арест зарубежных счетов и активов уроком для российского бизнеса
Арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физических лиц в связи с санкциями является уроком для бизнеса, потому что инвестировать надо было в свою страну, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно», — сказал он.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.
После этого стало известно об аресте имущества российских граждан за рубежом. 5 марта итальянские газеты сообщили об аресте двух вилл телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо, общая стоимость которых оценивается примерно 8 млн евро. Кроме того, на Сардинии арестовали виллу основного акционера холдинга USM Алишера Усманова за 16-17 млн евро, а в Капаннори — особняк депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко за 3 млн евро. Вдобавок итальянские власти арестовали яхту Lady M основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова стоимостью примерно 65 млн евро и яхту Lena за 50 млн евро члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.
14 марта газета Daily Mail сообщила, что проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске. Активисты заявили, что дом используют для размещения беженцев с Украины. Стоимость недвижимости, по информации издания, оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.
Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине направлена на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщил Путин 24 февраля. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.