ЦБ призвал банки к «компенсирующим мерам» в IT-безопасности

По словам собеседника «Коммерсанта» в одном из 30 крупнейших банков, у участников рынка нет понимания, что именно можно считать достаточными мерами в этой ситуации. «Компенсирующие меры были и в действовавшем с 2012 года положении 383-П, и банки периодически пытались их применять, однако случаи, когда ЦБ счел их достаточными, неизвестны», — рассказал изданию бывший сотрудник ЦБ.