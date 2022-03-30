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Финансы

ЦБ призвал банки к «компенсирующим мерам» в IT-безопасности

Ведомости

ЦБ попросил банки принять «компенсирующие меры» для обеспечения информбезопасности на фоне западных санкций и ухода с российского рынка профильных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора кредитным организациям от 28 марта.

В Центробанке заявили изданию, что решили пересмотреть «порядок применения мер в отношении банков за нарушения», а обращение было разослано для «поддержки участников финансового рынка». При этом регулятор не прояснил, какие конкретно меры ожидаются от банков, и отослал к ГОСТу «Безопасность финансовых (банковских) операций».

По словам собеседника «Коммерсанта» в одном из 30 крупнейших банков, у участников рынка нет понимания, что именно можно считать достаточными мерами в этой ситуации. «Компенсирующие меры были и в действовавшем с 2012 года положении 383-П, и банки периодически пытались их применять, однако случаи, когда ЦБ счел их достаточными, неизвестны», — рассказал изданию бывший сотрудник ЦБ.

Другой источник газеты, близкий к ЦБ, пояснил, что предписание касается в основном участка платежной системы регулятора и клиентских платежей, в том числе дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложений. Оно также распространяется на системы антифрода, периметровой защиты (обнаружение вторжений, антивирусы, защита от DDOS-атак, межсетевые экраны), но не имеет отношения к показателям бесперебойности Системы быстрых платежей (СБП) и реагирования на инциденты по несанкционированным платежам.

Все опрошенные газетой банки заявили, что в этих условиях будут изобретать необходимые меры самостоятельно. По словам гендиректора компании «Киберполигон» Луки Сафонова, выходом может стать разработка собственного ПО для иностранного оборудования. На сегодняшний день российские аналоги есть лишь у 10% санкционного оборудования в крупных банках и у 30% — в небольших, добавил он.

В ГОСТе есть требование об использовании трех антивирусов, однако из-за ухода с рынка зарубежных компаний выполнить его невозможно, отмечает управляющий RTM Group Евгений Царев. Он указал, что использование двух антивирусов, которые позволяют обеспечить необходимый уровень защиты, можно также считать компенсирующими мерами, к которым призвал ЦБ.

В начале марта регулятор предупредил, что работа СБП может замедлиться из-за возросшего числа DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров. «Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время», — заявили тогда в ЦБ, заверив, что на сохранность средств это никак не повлияет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных