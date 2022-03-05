ЦБ предупредил о замедлении работы СБП из-за DDoS-атак

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также с помощью системы можно оплачивать покупки в торговых точках, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.