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ЦБ предупредил о замедлении работы СБП из-за DDoS-атак

Ведомости

Скорость работы Системы быстрых платежей (СБП) может ненадолго замедлиться из-за увеличения числа DDoS-атак, сообщила пресс-служба Банка России.

«В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сохранность средств банковских клиентов эта ситуация никак не влияет. Операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России «Национальная система платежных карт» (НСПК) в связи с данной ситуацией работает с телеком-провайдерами.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также с помощью системы можно оплачивать покупки в торговых точках, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.

Накануне «Ведомости» узнали, что правительство и ЦБ рассматривают возможность увеличения с 1 апреля текущего года максимальной суммы одной транзакции внутри СБП — с 600 000 до 1 млн руб. Представитель регулятора пояснил, что это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через систему на более крупные суммы, а также снизить траты компаний на эквайринг.

Ранее по теме: Лимит одной операции в сервисе переводов ЦБ могут увеличить до 1 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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