ЦБ предупредил о замедлении работы СБП из-за DDoS-атак
Скорость работы Системы быстрых платежей (СБП) может ненадолго замедлиться из-за увеличения числа DDoS-атак, сообщила пресс-служба Банка России.
«В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сохранность средств банковских клиентов эта ситуация никак не влияет. Операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России «Национальная система платежных карт» (НСПК) в связи с данной ситуацией работает с телеком-провайдерами.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также с помощью системы можно оплачивать покупки в торговых точках, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.
Накануне «Ведомости» узнали, что правительство и ЦБ рассматривают возможность увеличения с 1 апреля текущего года максимальной суммы одной транзакции внутри СБП — с 600 000 до 1 млн руб. Представитель регулятора пояснил, что это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через систему на более крупные суммы, а также снизить траты компаний на эквайринг.