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РБК узнал об интересе российских компаний к восточным биржам

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Российские компании в условии западных санкций начали интересоваться возможностью листинга на азиатских биржах, сообщает РБК со ссылкой на источники. В частности, рассматриваются биржи Гонконга и Абу-Даби, отмечает консультант, получающий соответствующие запросы от клиентов. 

Причиной рассмотрения российским бизнесом листинга на восточных биржах является остановка торгов бумагами российских компаний на западных торговых площадках. В частности, наиболее популярные среди российских компаний американские биржи NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) остановили торги 28 февраля после начала военной спецоперации на Украине. На NYSE и NASDAQ торговались бумаги «Мечела», МТС, Ozon, ЦИАН и др. 3 марта торги были остановлены на Лондонской фондовой бирже (LSE), где торгуются бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Магнита», X5 Group и др. 

После остановки торгов на западных биржах Госдума приняла закон, в соответствии с которым российские эмитенты должны провести делистинг с западных бирж с конвертацией депозитарных расписок в российские акции. Размещать расписки российским эмитентам впредь будет запрещено.

Закон не коснется акции компаний, торгующихся на иностранных площадках, к примеру «Яндекса», Evraz, Polymetal и Petropavlovsk. Так как их эмитенты зарегистрированы за пределами России. Не коснется закон и расписок иностранных эмитентов с российским бизнесом, например головной компании «Тинькофф банка» TCS Group (Кипр), Fix Price (Кипр), ЦИАНа (Кипр), Veon (холдинговая компания «Вымпелкома», Нидерланды).

Партнер EY Алексей Кузнецов сообщил изданию, что при смене биржи для листинга перед компанией встанет выбор страны холдинговой компании-эмитента. По его словам, ряд компаний рассматривает Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Гонконг. 

«Так, ряд публичных компаний рассматривают возможность смены эмитента (редомициляции) в те же Гонконг и Эмираты (ОАЭ), а также в специальные административные районы (САР)», — сказал он.

В России на сегодняшний день действует два САР — на острове Русский на Дальнем Востоке, а также остров Октябрьский в Калининградской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных