РБК узнал об интересе российских компаний к восточным биржам

Причиной рассмотрения российским бизнесом листинга на восточных биржах является остановка торгов бумагами российских компаний на западных торговых площадках. В частности, наиболее популярные среди российских компаний американские биржи NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) остановили торги 28 февраля после начала военной спецоперации на Украине. На NYSE и NASDAQ торговались бумаги «Мечела», МТС, Ozon, ЦИАН и др. 3 марта торги были остановлены на Лондонской фондовой бирже (LSE), где торгуются бумаги «Газпрома», Сбербанка, «Магнита», X5 Group и др.