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Курс доллара упал ниже 67 рублей

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов упал ниже 67 руб. впервые с марта 2020 г., свидетельствуют данные Московской биржи. По итогам сегодняшних торгов доллар стоил 66,3 руб., подешевев за день на 4,66 руб.

Евро продемонстрировал аналогичную динамику. Так, курс европейской валюты на окончании торгов снизился на 4,31 руб. до 70,44 руб.

При этом индекс Мосбиржи снизился на 2,94% до 2373 пунктов, а индекс РТС вырос за день на 3,02% до 1114 пунктов.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на поставки российской нефти, поскольку некоторые члены Евросоюза опасаются негативных последствий такого решения для экономик своих стран.

Ранее по теме: Reuters узнал о провале попытки ЕС согласовать эмбарго на российскую нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных