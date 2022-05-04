Курс доллара упал ниже 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов упал ниже 67 руб. впервые с марта 2020 г., свидетельствуют данные Московской биржи. По итогам сегодняшних торгов доллар стоил 66,3 руб., подешевев за день на 4,66 руб.
Евро продемонстрировал аналогичную динамику. Так, курс европейской валюты на окончании торгов снизился на 4,31 руб. до 70,44 руб.
При этом индекс Мосбиржи снизился на 2,94% до 2373 пунктов, а индекс РТС вырос за день на 3,02% до 1114 пунктов.
Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на поставки российской нефти, поскольку некоторые члены Евросоюза опасаются негативных последствий такого решения для экономик своих стран.