Газета
Финансы

Нацсовет финрынка просит снять с банков ответственность за применение санкций

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Госдуму с просьбой смягчить для банков законопроект о запрете применения санкций, так как введение уголовной ответственности может подвергнуть кредитные организации вторичным санкциям США и ЕС, пишут «Известия».

Риск вторичных санкций означает, что банки не смогут работать с иностранными контрагентами, им придется расторгнуть все отношения с зарубежными партнерами и закрыть свои корреспондентские счета за границей, говорится в письме.

«Также внесение в статью 201 УК РФ поправки в предлагаемой в законопроекте редакции приведет к невозможности для всех российских кредитных организацией осуществлять межбанковские расчеты по корреспондентским счетам, открытым на территории Евросоюза и США, поскольку все кредитные организации вынуждены будут расторгнуть все договоры о корреспондентских отношениях и закрыть все корреспондентские счета, открытые на территории Евросоюза и США», — подчеркивается в письме НСФР.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, банки выступают в роли посредников, которые просто обеспечивают перевод денег, и оценка действий банков в концепции исполнения или неисполнения зарубежных санкций является некорректной. Поэтому кредитные организации выступают за то, чтобы их вывели из-под действия данного законопроекта, отмечает Емелин.

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающими введение уголовной ответственности для российских компаний и организаций, которые будут исполнять санкции США и ЕС. Законопроект предполагал максимальное наказание за исполнение иностранных санкций — до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет, а также штраф в размере до 1 млн руб., или дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Ранее по теме: Компании стали чаще ссылаться на недружественность западных стран в судах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных