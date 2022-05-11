Нацсовет финрынка просит снять с банков ответственность за применение санкций

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающими введение уголовной ответственности для российских компаний и организаций, которые будут исполнять санкции США и ЕС. Законопроект предполагал максимальное наказание за исполнение иностранных санкций — до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет, а также штраф в размере до 1 млн руб., или дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.