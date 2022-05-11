Нацсовет финрынка просит снять с банков ответственность за применение санкций
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в Госдуму с просьбой смягчить для банков законопроект о запрете применения санкций, так как введение уголовной ответственности может подвергнуть кредитные организации вторичным санкциям США и ЕС, пишут «Известия».
Риск вторичных санкций означает, что банки не смогут работать с иностранными контрагентами, им придется расторгнуть все отношения с зарубежными партнерами и закрыть свои корреспондентские счета за границей, говорится в письме.
«Также внесение в статью 201 УК РФ поправки в предлагаемой в законопроекте редакции приведет к невозможности для всех российских кредитных организацией осуществлять межбанковские расчеты по корреспондентским счетам, открытым на территории Евросоюза и США, поскольку все кредитные организации вынуждены будут расторгнуть все договоры о корреспондентских отношениях и закрыть все корреспондентские счета, открытые на территории Евросоюза и США», — подчеркивается в письме НСФР.
По словам главы НСФР Андрея Емелина, банки выступают в роли посредников, которые просто обеспечивают перевод денег, и оценка действий банков в концепции исполнения или неисполнения зарубежных санкций является некорректной. Поэтому кредитные организации выступают за то, чтобы их вывели из-под действия данного законопроекта, отмечает Емелин.
В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающими введение уголовной ответственности для российских компаний и организаций, которые будут исполнять санкции США и ЕС. Законопроект предполагал максимальное наказание за исполнение иностранных санкций — до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет, а также штраф в размере до 1 млн руб., или дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.