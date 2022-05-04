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Компании стали чаще ссылаться на недружественность западных стран в судах

С начала спецоперации было уже более 200 таких исков
Марина Царева
Опрошенные «Ведомостями» юристы подтверждают: количество ссылок на подписанные нормативные акты увеличилось, как и их применение в пользу российских компаний / Андрей Гордеев / Ведомости

После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций компании в арбитражных судах начали активно ссылаться на новые нормы, которые должны защитить бизнес от давления со стороны недружественных стран. Речь идет о спорах, связанных с предоставлением отсрочки уплаты госпошлины, освобождением от ответственности из-за введения санкций, о признании договоров прекращенным из-за невозможности исполнения обязательств. Об этой тенденции рассказали эксперты «Актион права» (входит в группу «Актион»), и ее подтвердили опрошенные «Ведомостями» практикующие юристы.

Юристы компаний ссылаются в судах на указы президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями других стран» от 28 февраля и «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами» от 5 марта. В качестве примера эксперт группы «Актион право» Анастасия Григорьева приводит процесс, где Маслодельный комбинат Чановский судился с ФНС из-за штрафа в 2,5 млн руб. Компания сослалась на указ от 28 февраля о мерах поддержки российских производителей. Из-за этого Арбитражный суд Новосибирской области не разрешил налоговой списывать задолженность в бесспорном порядке, пока идет судебный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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