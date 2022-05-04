Компании стали чаще ссылаться на недружественность западных стран в судах

Юристы компаний ссылаются в судах на указы президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями других стран» от 28 февраля и «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами» от 5 марта. В качестве примера эксперт группы «Актион право» Анастасия Григорьева приводит процесс, где Маслодельный комбинат Чановский судился с ФНС из-за штрафа в 2,5 млн руб. Компания сослалась на указ от 28 февраля о мерах поддержки российских производителей. Из-за этого Арбитражный суд Новосибирской области не разрешил налоговой списывать задолженность в бесспорном порядке, пока идет судебный процесс.