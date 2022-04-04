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В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за соблюдение санкций внутри России

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовного наказания за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

Законопроект предлагает дополнить ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») нормой о действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России.

За исполнение иностранных санкций в России будет предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб., или дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Максимальное наказание будет составлять до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже попали под санкции, из-за того, что боятся также под них попасть. Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, «сталкивание лбами» отечественных кампаний друг с другом», — приводит пресс-служба слова Крашенникова. Он добавил, что поправки призваны не допустить «ухудшения экономической ситуации внутри страны».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник дала положительный отзыв на законопроект с рядом замечаний. В частности указано, что «в законопроекте не в полной мере учтены объекты уголовно-правовой охраны», поскольку санкции могут вводиться не только против Российской Федерации, но и против граждан РФ, а также российских юрлиц.

Согласно отзыву, законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за злоупотребление полномочиями «в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ». Комиссия посчитала нужным уточнить конструкцию «вводимого квалифицированного состава», поскольку такое отягчающее обстоятельство «целесообразно признать условием обстановки совершения деяния, а не его целью».

Как сообщал один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в Верховном суде РФ инициативу также поддержали.

В марте в России ввели уголовную ответственность за призывы к введению санкций против страны, максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных