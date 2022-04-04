В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за соблюдение санкций внутри России

За исполнение иностранных санкций в России будет предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб., или дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Максимальное наказание будет составлять до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.