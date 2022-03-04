Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

Помимо этого глава государства подписал еще два закона — о введении ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации и о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Первый закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС России, а второй расширяет действие принятого в 2012 г. указа «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».