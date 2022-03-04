Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ, сообщается на сайте Кремля.
Закон подразумевает дополнение УК РФ новой статьей — «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». За ее нарушение будет назначаться штраф в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы или ограничение свободы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 000 руб.
Она будет распространяться на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.
Помимо этого глава государства подписал еще два закона — о введении ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации и о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Первый закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС России, а второй расширяет действие принятого в 2012 г. указа «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Ранее все инициативы были рассмотрены и одобрены Госдумой и Советом Федерации в пятницу.