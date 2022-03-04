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Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ, сообщается на сайте Кремля.

Закон подразумевает дополнение УК РФ новой статьей — «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». За ее нарушение будет назначаться штраф в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы или ограничение свободы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 000 руб.

Она будет распространяться на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

Помимо этого глава государства подписал еще два закона — о введении ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации и о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Первый закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС России, а второй расширяет действие принятого в 2012 г. указа «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Ранее все инициативы были рассмотрены и одобрены Госдумой и Советом Федерации в пятницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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