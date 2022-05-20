ЦБ временно уменьшил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже

24 февраля ЦБ ввел запрет на короткие продажи всех российских акций, корпоративных, региональных и муниципальных облигаций, а 27 февраля также ввел запрет на покупку валюты «с плечом». Такая мера была необходима в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке из-за начала военной спецоперации на Украине и для защиты законных интересов инвесторов.