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Финансы

ЦБ временно уменьшил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже

Ведомости

Банк России на собрании директоров решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами, говорится на сайте регулятора. Такая мера будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2022 г.

Одновременно с этим ЦБ отменил запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» из-за уменьшения волатильности на финрынках и для повышения ликвидности торгов. Эта мера также вступит в силу с 1 июня.

24 февраля ЦБ ввел запрет на короткие продажи всех российских акций, корпоративных, региональных и муниципальных облигаций, а 27 февраля также ввел запрет на покупку валюты «с плечом». Такая мера была необходима в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке из-за начала военной спецоперации на Украине и для защиты законных интересов инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных