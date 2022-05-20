ЦБ временно уменьшил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже
Банк России на собрании директоров решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами, говорится на сайте регулятора. Такая мера будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2022 г.
Одновременно с этим ЦБ отменил запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» из-за уменьшения волатильности на финрынках и для повышения ликвидности торгов. Эта мера также вступит в силу с 1 июня.
24 февраля ЦБ ввел запрет на короткие продажи всех российских акций, корпоративных, региональных и муниципальных облигаций, а 27 февраля также ввел запрет на покупку валюты «с плечом». Такая мера была необходима в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке из-за начала военной спецоперации на Украине и для защиты законных интересов инвесторов.