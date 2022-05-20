Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды за 2021 год
Правительство рекомендовало Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
В документе говорится, что распоряжение относится к дивидендам по обыкновенным и привилегированным акциям и вводится «в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации».
По итогам 2021 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,246 трлн руб. В 2020 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, в 2019 г. — 56%. Сбербанк до начала военной спецоперации на Украине анонсировал выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, то есть порядка 623 млрд руб.
Ранее правительство также предписало ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. До введения санкций ВТБ планировал выплатить своим акционерам 50%, или 163,5 млрд руб.
7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что Минфин планирует рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».
После начала военной спецоперации на Украине такую рекомендацию кредитные организации уже получали от Банка России, также регулятор предлагал отложить вознаграждения топ-менеджменту.