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Финансы

Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды за 2021 год

Ведомости

Правительство рекомендовало Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В документе говорится, что распоряжение относится к дивидендам по обыкновенным и привилегированным акциям и вводится «в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации».

По итогам 2021 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,246 трлн руб. В 2020 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, в 2019 г. — 56%. Сбербанк до начала военной спецоперации на Украине анонсировал выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, то есть порядка 623 млрд руб.

Ранее правительство также предписало ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. До введения санкций ВТБ планировал выплатить своим акционерам 50%, или 163,5 млрд руб.

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что Минфин планирует рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».

После начала военной спецоперации на Украине такую рекомендацию кредитные организации уже получали от Банка России, также регулятор предлагал отложить вознаграждения топ-менеджменту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных