Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды за 2021 год

По итогам 2021 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,246 трлн руб. В 2020 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, в 2019 г. — 56%. Сбербанк до начала военной спецоперации на Украине анонсировал выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, то есть порядка 623 млрд руб.