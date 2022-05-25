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Песков назвал укрепление курса рубля «поводом для особого внимания»

Ведомости

Процесс укрепления курса рубля — повод для особого внимания, правительство занимается этим вопросом, а президент России Владимир Путин каждую неделю проводит совещания по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это безусловно повод для особого внимания — этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию с курсом валюты, при которой $1 стоит меньше 56 руб.

10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. Спрос на валюту упал, а экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. Накануне этот норматив снизили до 50%. Также источники «Ведомостей» сообщили о том, что ЦБ вернулся к закупкам валюты у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. В ЦБ эту информацию опровергли.

Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

По данным Мосбиржи, курс доллара 25 мая опускался до 55,8 руб. По данным на 13:00, доллар стоит 55,94 руб. — за день он потерял 0,9 руб. Евро — 57,5 руб. (-1,01).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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