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Экономика

ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания курса рубля

Ведомости

Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Эта информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Ранее источники «Ведомостей» сообщили о том, что ЦБ вернулся к закупкам валюты у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. По их словам, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции», пояснил близкий к правительству источник. Конкретный механизм и игроков собеседники «Ведомостей» не назвали.

28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. На фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро вскоре были предусмотрены послабления. В частности, в середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней.

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось.

Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России, однако в середине марта российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.

Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Помощник президента России Максим Орешкин ранее отметил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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