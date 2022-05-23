ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания курса рубля

Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Помощник президента России Максим Орешкин ранее отметил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).