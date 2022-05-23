ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания курса рубля
Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
«Эта информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили о том, что ЦБ вернулся к закупкам валюты у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. По их словам, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции», пояснил близкий к правительству источник. Конкретный механизм и игроков собеседники «Ведомостей» не назвали.
28 февраля власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. На фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро вскоре были предусмотрены послабления. В частности, в середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней.
С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось.
Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России, однако в середине марта российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.
Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Помощник президента России Максим Орешкин ранее отметил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).