Кудрин назвал причины укрепления рубля
Укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», — пояснил Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ЦБ последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты — все это влияет на курсовую политику страны. Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, которые могут различаться от 120 (доходило до $147 за баррель) и падения до $30-36 в течение полугода.
«Мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», — пояснил он.
Бюджетное правило создано для того, чтобы снизить изменения и конъюнктурные особенности, подчеркивает Кудрин. Оно также разделяется ключевыми ведущими экономистами, утверждено в составе законодательства, в том числе в Бюджетном кодексе. «Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», — заключил Кудрин.
Минфин по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.
После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. В частности, регулятор начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных стран», ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. 23 мая этот норматив снизили до 50%. Также источники «Ведомостей» сообщили о том, что ЦБ вернулся к закупкам валюты у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. В ЦБ эту информацию опровергли.
Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что процесс укрепления курса рубля — повод для особого внимания, правительство занимается этим вопросом, а президент Владимир Путин каждую неделю проводит совещания по этой теме.
Курс доллара на открытии Мосбиржи по данным на 25 мая был 56,1 руб. (-0,7 руб.). Курс евро – 58,02 руб. (-0,53 руб.)