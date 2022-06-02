Банк Дом.РФ увеличит до 30 млн рублей сумму кредита по ипотеке с господдержкой

Ипотечное кредитование рухнуло в апреле, выдачи упали почти в три раза — с 521,3 млрд в марте до 161,6 млрд руб. в апреле. По льготной ипотеке в апреле действовала ставка в 12% и по ней было выдано немного кредитов, потому что для людей эта цифра еще психологически высокая, говорил ранее «Ведомостям» проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Коррекция ставки до 9% произошла уже в конце месяца, поэтому эффект от нее будет виден только по результатам мая, добавил он. По обычной ипотеке ставки также были «заградительными» для граждан, и даже небольшое снижение не сделало их привлекательными для заемщиков.