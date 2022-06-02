Банк Дом.РФ увеличит до 30 млн рублей сумму кредита по ипотеке с господдержкой
Банк Дом.РФ с 3 июня увеличит максимальную сумму кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн руб. в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн руб. в других регионах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.
Получить такой кредит можно в рамках семейной ипотеки по ставке от 5,1% или по льготной программе с господдержкой – от 8,1%. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости приобретаемой квартиры.
«Увеличение максимального размера кредита для ипотеки с использованием льготной ставки важно с точки зрения того, что покупатели будут иметь больше возможностей при выборе жилья вне зависимости от региона проживания», – пояснил старший вице-президент банка Алексей Косяков.
С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых, а в середине мая кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что на таких условиях можно купить квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке. Льготная ипотека будет действовать до конца 2022 г., семейная ипотека — до конца 2023 г.
Ипотечное кредитование рухнуло в апреле, выдачи упали почти в три раза — с 521,3 млрд в марте до 161,6 млрд руб. в апреле. По льготной ипотеке в апреле действовала ставка в 12% и по ней было выдано немного кредитов, потому что для людей эта цифра еще психологически высокая, говорил ранее «Ведомостям» проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Коррекция ставки до 9% произошла уже в конце месяца, поэтому эффект от нее будет виден только по результатам мая, добавил он. По обычной ипотеке ставки также были «заградительными» для граждан, и даже небольшое снижение не сделало их привлекательными для заемщиков.