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Финансы

Кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке

Ведомости

Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 млн и 15 млн руб. соответственно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. 

Глава правительства напомнил, что по поручению президента было принято решение снизить до 9% ставку по такому займу с лимитом до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. – для всех остальных российских субъектов. 

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн руб.», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Программа будет действовать до конца текущего года. Банкам, которые выдают такие кредиты, будет компенсирована ставка в пределах льготного лимита, добавил Мишустин, отметив, что реализация этих мер позволит обеспечивать граждан современным жильем, развивать строительный сектор и загружать мощности смежных отраслей.

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» была введена весной 2020 г., чтобы поддержать сектор первичной недвижимости и население в условиях пандемии коронавируса. Программа давала возможность купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. Для большинства регионов России максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб., для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей — 12 млн руб. Позже ставка была повышена до 7% годовых, в то время как максимальная сумма кредита была снижена до 3 млн руб. для всех регионов.

С 1 апреля условия льготной ипотеки изменились — ставка выросла до 12%. Лимиты по кредитованию увеличили до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов. Такие условия должны были действовать до 1 июля 2022 г., они были обусловлены в том числе решением Банка России резко повысить ключевую ставку на фоне ускорения инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных