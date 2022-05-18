Кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» была введена весной 2020 г., чтобы поддержать сектор первичной недвижимости и население в условиях пандемии коронавируса. Программа давала возможность купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. Для большинства регионов России максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб., для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей — 12 млн руб. Позже ставка была повышена до 7% годовых, в то время как максимальная сумма кредита была снижена до 3 млн руб. для всех регионов.