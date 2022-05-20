Восстановится ли кредитование до прошлогодних значений

По льготной ипотеке в апреле действовала ставка в 12% и по ней было выдано немного кредитов, потому что для людей эта цифра еще психологически высокая, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Коррекция ставки до 9% произошла уже в конце месяца, поэтому эффект от нее будет виден только по результатам мая, добавил он. По обычной ипотеке ставки также были «заградительными» для граждан, и даже небольшое снижение не сделало их привлекательными для заемщиков. С конца февраля и до середины апреля (с 11 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 17%) ставки по рыночным кредитам у банков превышали 20%. С 29 апреля ключевая ставка снизилась до 14%.