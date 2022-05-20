Восстановится ли кредитование до прошлогодних значений

Восстановится ли кредитование до прошлогодних значенийВ апреле выдачи упали в два раза – до уровня 2015 года
Рынок кредитования упал в апреле в два раза относительно марта и оказался на уровне 2015 г., банки выдали 304 млрд руб. кредитов, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG. По сравнению с апрелем 2021 г., когда банки выдали за месяц 1,3 трлн руб. кредитов, выдачи рухнули в 4,3 раза.
Причина падения – ипотека, хотя в других сегментах (кредиты наличными, автокредиты и кредиты в точках продаж) наметился рост после мартовского спада из–за роста ключевой ставки до 20%. В марте ипотека, наоборот, единственная показала рост – банки выдали 525 млрд руб., а уже в апреле выдачи и количество кредитов упали на 70%, составив 159,3 млрд руб. и 46 600 штук соответственно.
Кредиты наличными гражданам в апреле упали на 83,09% в годовом выражении, составив 105,1 млрд руб. Но по сравнению с мартом (74,7 млрд руб.) выдачи выросли на 40,8%. Увеличилось и количество выданных кредитов: если в марте было одобрено 456 700, то в апреле их количество увеличилось почти на 30% до 590 700 штук. Также, по данным НБКИ (Frank RG не считает данные по кредиткам), небольшой рост заметен в сегменте кредитных карт – в апреле их количество увеличилось на 11,1% по сравнению с мартом и составило 900 000 штук. Но по сравнению с февралем их число сократилось на 20% (1,12 млн).
POS-кредитование (в точках продаж) также начало восстанавливаться в апреле: на 14% выросло количество выдач - до 654 100 штук, а объем кредитования вырос на 15% (16,4 млрд руб.) относительно марта. При этом в годовом выражении сумма выданных кредитов упала на 35,6%, хотя количество, наоборот, выросло на 23,5%.
Небольшой рост отмечается и в автокредитовании. По сравнению с мартом банки выдали автокредитов на 23 млрд руб., что почти на 11% больше марта (20,8 млрд руб.). Количество также выросло: на 16% (19 300 штук). Но в годовом выражении автокредитование упало – по выдачам на 77%, по количеству – на 79%.
По льготной ипотеке в апреле действовала ставка в 12% и по ней было выдано немного кредитов, потому что для людей эта цифра еще психологически высокая, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Коррекция ставки до 9% произошла уже в конце месяца, поэтому эффект от нее будет виден только по результатам мая, добавил он. По обычной ипотеке ставки также были «заградительными» для граждан, и даже небольшое снижение не сделало их привлекательными для заемщиков. С конца февраля и до середины апреля (с 11 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 17%) ставки по рыночным кредитам у банков превышали 20%. С 29 апреля ключевая ставка снизилась до 14%.
Более 80% всех выданных кредитов в апреле приходилось на льготную ипотеку, из них значительную долю составили займы в рамках «Госпрограммы–2020», семейной и военной ипотеки, сказал начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.
Что происходит с ипотекой в мае
ВТБ видит двукратный рост спроса на ипотеку после снижения ключевой ставки с 17 до 14%: за шесть рабочих дней мая заемщики оформили в банке около 19 000 заявок на жилищные кредиты, рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. Если в апреле среднесуточная сумма выдач по ипотеке составляла 1–1,5 млрд руб., то после майских праздников – уже почти 3 млрд руб., добавил он. В настоящее время доля заявок на стандартные программы в структуре продаж ВТБ растет и уже составляет 45%, тогда как в апреле не превышала 40%.
В то же самое время наблюдается прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%, сказал Островский из ВТБ.
Спрос на льготную ипотеку на новостройки в мае 2022 г. вырос в банке Дом.РФ более чем на 30%: по сравнению с маем прошлого года рост спроса составляет 20%, сказал представитель банка.
После недавнего утверждения правительством новых параметров ипотеки с госучастием в Московском кредитном банке (МКБ) доля льготных кредитов в портфеле выросла с 30 до 90%, говорит его представитель.
Ждать ли восстановления
Практически все опрошенные «Ведомостями» эксперты и банкиры сомневаются, что кредитование сможет восстановиться до уровня 2021 г., когда в среднем ежемесячно банки выдавали более 1 трлн руб. кредитов.
На рынке потребительского кредитования действительно заметны признаки восстановления, но пока преждевременно говорить об устойчивом восстановительном тренде, ситуация во многом определяется внешними факторами и зависит от динамики экономического развития в стране, сказал аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.
Быстрая смена заградительных ставок помогла преодолеть стагнацию рынка, но для многих заемщиков они все еще остаются высокими, пояснил Островский из ВТБ. С ним согласен Ильин из ПСБ: рынок потребительского кредитования, классической ипотеки на вторичное жилье, автокредитование продолжали стагнировать, лишь в конце апреля наметился небольшой рост на фоне общего снижения ставок и борьбы за клиента.
Сейчас достаточно сложно прогнозировать изменения рынка кредитования с учетом геополитической ситуации, роста цен на недвижимость и потребительские товары. По предварительной оценке, до конца года в ПСБ ожидают увидеть околонулевую динамику кредитования относительно показателей прошлого года: ипотека может показать рост при одновременном сокращении объемов потребкредитования.
Рынок лишился ключевых драйверов роста, считает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков: высокой потребительской активности, низких ставок и лишь недавно возобновившегося роста реальных доходов. С ним согласен вице-президент и руководитель кластера Daily banking «МТС банка» Владимир Стасевич, который видит сложности с восстановлением до уровня прошлого года из-за роста стоимости фондирования и наличия негативных факторов, увеличивающих возможные потери по ссудам.
Несмотря на начало цикла снижения ключевой ставки, дальнейшее ее снижение будет плавным и растянутым по времени, а ставки по кредитам будут снижаться еще медленнее, сказал управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, банкам нужно компенсировать возросшую стоимость фондирования, которая в части среднесрочных и долгосрочных депозитов не может быть скорректирована мгновенно. Кроме того, сейчас реальные располагаемые доходы у разных категорий заемщиков стагнируют или снижаются, а инфляция остается на повышенном уровне. Это означает, что прежнего спроса на кредиты в среднесрочной перспективе уже не будет, а ожидаемый рост дефолтности мотивирует банки придерживаться консервативной политики в управлении рисками и, соответственно, одобрять меньше заявок, чем ранее, резюмировал Беликов.
Немного лучше ожидания у аналитиков НРА: общий рост кредитования физических лиц по итогам года может составить до 13–15% и может быть сопоставимым с 2020 г., говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Самый оптимистичный прогноз у зампреда банка «Зенит» Натальи Тутовой: она ожидает, что уже к IV кварталу объем продаж кредитов вернется на уровень 2021 г.