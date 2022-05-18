Минэкономразвития подготовило сценарий развития экономики в случае ужесточения санкций

В консервативном сценарии цена на Urals падает за четыре года более чем на четверть – с $78,6/барр. в 2022 г. до $57,3/барр. в 2025 г. В этих условиях курс ослабляется с 78 руб./$ в 2022 г. до 86 руб./$ к концу прогнозного периода. В базовом варианте цены на нефть к 2025 г. сокращаются меньше (с $80,1/барр. до $61,2/барр.), а рубль остается более сильным (курс доллара растет с 76,7 руб./$ в 2022 г. до 81 руб./$ в 2025 г.).