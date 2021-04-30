Средний размер автокредита в России впервые превысил 1 млн рублей

Средний размер выданных в марте автокредитов в России составил 1,05 млн руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель преодолел порог в 1 млн руб. впервые в истории рынка и увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 23,6%, а с февралем этого — на 7,2%.