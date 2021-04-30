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Средний размер автокредита в России впервые превысил 1 млн рублей

Ведомости

Средний размер выданных в марте автокредитов в России составил 1,05 млн руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель преодолел порог в 1 млн руб. впервые в истории рынка и увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 23,6%, а с февралем этого — на 7,2%.

«В марте было выдано наибольшее количество автокредитов в текущем году, а их средний чек впервые превысил 1 млн руб. При этом превышение этой суммы было отмечено в 10 из 30 крупнейших регионов страны по объемам автокредитования», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший средний размер ссуды на покупку машины среди 30 регионов — лидеров по объемам автокредитования зафиксирован в Москве и ее области — 1,54 и 1,28 млн руб. соответственно. На третьем месте Санкт-Петербург с чеком в 1,27 млн руб. В топ-5 вошли также Краснодарский край и Ленинградская область, где средняя сумма автокредита в марте составила 1,13 и 1,11 млн руб. соответственно.

Однако наибольший годовой рост продемонстрировали другие регионы. Лидером стала Кемеровская область с увеличением сразу на 74,8%. За ней следуют Татарстан (+29,6%), а также Самарская (+29,4%), Калужская (+25,1%) и Саратовская (+24,5%) области.

Наименьший средний размер займа на покупку автомобиля зафиксирован в Удмуртской республике — 699 000 руб. В то же время отрицательную динамику не заметили ни в одном из регионов. Самый небольшой годовой прирост продемонстрировал Красноярский край — 9,1% год к году, до 986 330 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных