«Коммерсантъ» узнал о планах повысить тарифы ОСАГО для такси
Страховые компании совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Страховщики просят повысить тарифы минимум на 60%, чтобы выровнять убыточность в сегменте.
С сентября 2020 года ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО. Для частных владельцев автомобилей расширение составило 10%, для компаний – 20%, для такси – 30%.
Собеседник издания рассказал, что достаточность тарифов просела в сегменте такси. Средняя частота ДТП в этом сегменте – 31%, для физлиц показатель составляет 4,3%. Выплаты страховщиков по ОСАГО в сегменте такси на 62% превышают сборы. Для обеспечения нулевой рентабельности нужно поднять тарифы для такси на 60%. Источник отметил, что это предложение обсуждается с ЦБ и Минфином и якобы находит понимание.
В ЦБ изданию заявили, что выступают за сбалансированность тарифного коридора по всем видам. По закону тарифный коридор можно пересматривать не чаще раза в год. ЦБ еще не начал анализировать оценку убыточности, чтобы определить необходимость изменения тарифного коридора.