«Коммерсантъ» узнал о планах повысить тарифы ОСАГО для такси

Собеседник издания рассказал, что достаточность тарифов просела в сегменте такси. Средняя частота ДТП в этом сегменте – 31%, для физлиц показатель составляет 4,3%. Выплаты страховщиков по ОСАГО в сегменте такси на 62% превышают сборы. Для обеспечения нулевой рентабельности нужно поднять тарифы для такси на 60%. Источник отметил, что это предложение обсуждается с ЦБ и Минфином и якобы находит понимание.