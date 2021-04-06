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«Коммерсантъ» узнал о планах повысить тарифы ОСАГО для такси

Ведомости

Страховые компании совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Страховщики просят повысить тарифы минимум на 60%, чтобы выровнять убыточность в сегменте. 

С сентября 2020 года ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО. Для частных владельцев автомобилей расширение составило 10%, для компаний – 20%, для такси – 30%. 

Собеседник издания рассказал, что достаточность тарифов просела в сегменте такси. Средняя частота ДТП в этом сегменте – 31%, для физлиц показатель составляет 4,3%. Выплаты страховщиков по ОСАГО в сегменте такси на 62% превышают сборы. Для обеспечения нулевой рентабельности нужно поднять тарифы для такси на 60%. Источник отметил, что это предложение обсуждается с ЦБ и Минфином и якобы находит понимание.

В ЦБ изданию заявили, что выступают за сбалансированность тарифного коридора по всем видам. По закону тарифный коридор можно пересматривать не чаще раза в год. ЦБ еще не начал анализировать оценку убыточности, чтобы определить необходимость изменения тарифного коридора.

Ранее по теме: Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных