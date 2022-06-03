Банки планируют запустить переводы за границу через СБП

В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Функционал будет необязательным для кредитных организаций, подчеркнула она тогда. В середине мая ЦБ также увеличил лимит на переводы за рубеж для физических лиц: резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран могут перевести до $50 000 в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте) со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5000 или в эквиваленте в другой валюте. Такие правила будут действовать до 30 сентября 2022 г.