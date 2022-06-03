Газета
Финансы

Банки планируют запустить переводы за границу через СБП

Ведомости

Шесть российских банков — ВТБ, «Дом.РФ», Промсвязьбанк (ПСБ), «Московский кредитный банк» (МКБ), «Ренессанс кредит» и «МТС банк» — планируют запустить денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья, сообщили «Известия».

Первой на очереди для приема платежей через СБП Белоруссия: перечисления будут доступны, когда ЦБ протестирует функционал, заявили представители банков. ВТБ уже участвует в пилотировании трансграничных переводов, «МТС банк» планирует запустить такую возможность к концу 2022 г., а банк «Ренессанс кредит» — в 2023 г.

Представитель ВТБ уверен, что интерес граждан к трансграничным переводам через СБП будет расти, особенно если удастся подключить к сервису страны СНГ и ЕАЭС. Прогноз по поводу интереса переводов в страны СНГ, в частности в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, отметил и представитель «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР).

Еще четыре российских банка — «Хоум кредит», Газпромбанк, Росбанк и «Почта банк» — пока прорабатывают возможность трансграничных переводов по СБП, а представители банка «Синара» и «Абсолют банка» сказали, что готовы подключить такую услугу, если к ней будет интерес их зарубежных партнеров.

Поиск новых путей для проведения трансграничных переводов стал актуальным из-за ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard, приостановки работы международной системы денежных переводов Western Union, а также отключения ряда российских банков от международной банковской системы передачи информации SWIFT.

В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Функционал будет необязательным для кредитных организаций, подчеркнула она тогда. В середине мая ЦБ также увеличил лимит на переводы за рубеж для физических лиц: резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран могут перевести до $50 000 в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте) со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5000 или в эквиваленте в другой валюте. Такие правила будут действовать до 30 сентября 2022 г.

СБП была запущена в России 28 января 2019 г. К системе подключено около 200 банков, она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду. По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. почти 42 млн граждан совершили в СБП 420 млн переводов на сумму свыше 2,3 трлн руб. Средняя сумма перевода в этот период составила 5600 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных