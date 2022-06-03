Банки планируют запустить переводы за границу через СБП
Первой на очереди для приема платежей через СБП Белоруссия: перечисления будут доступны, когда ЦБ протестирует функционал, заявили представители банков. ВТБ уже участвует в пилотировании трансграничных переводов, «МТС банк» планирует запустить такую возможность к концу 2022 г., а банк «Ренессанс кредит» — в 2023 г.
Представитель ВТБ уверен, что интерес граждан к трансграничным переводам через СБП будет расти, особенно если удастся подключить к сервису страны СНГ и ЕАЭС. Прогноз по поводу интереса переводов в страны СНГ, в частности в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, отметил и представитель «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР).
Еще четыре российских банка — «Хоум кредит», Газпромбанк, Росбанк и «Почта банк» — пока прорабатывают возможность трансграничных переводов по СБП, а представители банка «Синара» и «Абсолют банка» сказали, что готовы подключить такую услугу, если к ней будет интерес их зарубежных партнеров.
Поиск новых путей для проведения трансграничных переводов стал актуальным из-за ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard, приостановки работы международной системы денежных переводов Western Union, а также отключения ряда российских банков от международной банковской системы передачи информации SWIFT.
В мае директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года. Функционал будет необязательным для кредитных организаций, подчеркнула она тогда. В середине мая ЦБ также увеличил лимит на переводы за рубеж для физических лиц: резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран могут перевести до $50 000 в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте) со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5000 или в эквиваленте в другой валюте. Такие правила будут действовать до 30 сентября 2022 г.
СБП была запущена в России 28 января 2019 г. К системе подключено около 200 банков, она позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду. По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. почти 42 млн граждан совершили в СБП 420 млн переводов на сумму свыше 2,3 трлн руб. Средняя сумма перевода в этот период составила 5600 руб.