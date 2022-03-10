Western Union приостановит работу в России и Белоруссии
Международная система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за украинского кризиса, говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что решение было принято после того, как компания провела диалог с широким кругом заинтересованных сторон и изучила «внутренние и внешние факторы», включая возможные последствия для своих партнеров и клиентов.
В течение последних недель Western Union работала над поддержкой своих украинских клиентов, в том числе делала пожертвования на гуманитарную помощь Украине, рассказали в компании.
Как сообщил ранее в четверг Нацбанк Украины, Western Union была в числе систем переводов, которые ввели бесплатные услуги для украинцев и отменили комиссию за переводы в страну. Аналогичным образом поступили MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express и TransferGo.
Американская Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. В России у нее есть юрлицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток». Компания входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории РФ.
В начале февраля сообщалось, что Western Union уведомила банки-партнеры о прекращении операций внутри России с 1 апреля в связи с низкой востребованностью таких переводов на рынке. Планировалось, что трансграничные переводы будут выполняться в штатном режиме.
По данным ЦБ за 11 месяцев 2021 г., физлица отправили из России за границу $7,8 млрд через системы переводов Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Регулятор не ведет статистику по переводам с помощью платежных систем внутри России.