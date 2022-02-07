Western Union с 1 апреля прекратит денежные переводы внутри России

Отправить деньги через Western Union будет нельзя с 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. В случае, если клиенты оформили перевод до 31 марта, но адресат не получил деньги, отправитель сможет вернуть их с 1 апреля в отделениях «Почты России». С 24 марта компания снизит лимит внутренних переводов до 5000 руб., сейчас лимит переводов в день колеблется от 50 000 руб. до $7500.