Western Union с 1 апреля прекратит денежные переводы внутри России
Система денежных переводов Western Union прекратит проводить переводы внутри России с 1 апреля, сообщил РБК со ссылкой на письмо компании банкам-партнерам. Подлинность документа подтвердил источник издания на платежном рынке, а также представитель Western Union. Переводы за границу будут проводиться в штатном режиме.
В документе говорится, что компания приняла такое решение из-за низкой востребованности переводов внутри России. Данные об объеме переводов внутри страны представитель компании раскрыть отказался.
Отправить деньги через Western Union будет нельзя с 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. В случае, если клиенты оформили перевод до 31 марта, но адресат не получил деньги, отправитель сможет вернуть их с 1 апреля в отделениях «Почты России». С 24 марта компания снизит лимит внутренних переводов до 5000 руб., сейчас лимит переводов в день колеблется от 50 000 руб. до $7500.
Western Union – это американская компания, которая имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных в России. По данным ЦБ за 11 месяцев 2021 г., физлица отправили из России за границу $7,8 млрд через системы переводов Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Регулятор не ведет статистику по переводам с помощью платежных систем внутри России.