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Бизнес

Western Union с 1 апреля прекратит денежные переводы внутри России

Ведомости

Система денежных переводов Western Union прекратит проводить переводы внутри России с 1 апреля, сообщил РБК со ссылкой на письмо компании банкам-партнерам. Подлинность документа подтвердил источник издания на платежном рынке, а также представитель Western Union. Переводы за границу будут проводиться в штатном режиме.

В документе говорится, что компания приняла такое решение из-за низкой востребованности переводов внутри России. Данные об объеме переводов внутри страны представитель компании раскрыть отказался.

Отправить деньги через Western Union будет нельзя с 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. В случае, если клиенты оформили перевод до 31 марта, но адресат не получил деньги, отправитель сможет вернуть их с 1 апреля в отделениях «Почты России». С 24 марта компания снизит лимит внутренних переводов до 5000 руб., сейчас лимит переводов в день колеблется от 50 000 руб. до $7500.

Western Union – это американская компания, которая имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных в России. По данным ЦБ за 11 месяцев 2021 г., физлица отправили из России за границу $7,8 млрд через системы переводов Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Регулятор не ведет статистику по переводам с помощью платежных систем внутри России.

Ранее по теме: «Клиенты Western Union пересылают деньги независимо от политических отношений»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных