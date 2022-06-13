Курс биткойна опустился ниже $24 000 впервые с конца 2020 года

Как пишет Bloomberg, биткойн упал до самого низкого уровня за последние полтора года. К такому падению привели «пятничные шокирующие данные по инфляции в США». Агентство сообщило о падении криптовалюты на 12% до $23 981 — самого низкого уровня с декабря 2020 г. После выхода материала Bloomberg курс продолжил снижаться.