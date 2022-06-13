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Финансы

Курс биткойна опустился ниже $24 000 впервые с конца 2020 года

Ведомости

Стоимость биткойна опустилась до $23 520 в понедельник, 13 июня, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance. За сутки криптовалюта подешевела примерно на 14%.

Как пишет Bloomberg, биткойн упал до самого низкого уровня за последние полтора года. К такому падению привели «пятничные шокирующие данные по инфляции в США». Агентство сообщило о падении криптовалюты на 12% до $23 981 — самого низкого уровня с декабря 2020 г. После выхода материала Bloomberg курс продолжил снижаться.

По данным CoinGecko, общая капитализация рынка криптовалют, которая в ноябре превысила $3 трлн, в понедельник составила $1,02 трлн.

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В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен. 

На фоне военной операции России на территории Украины некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.

Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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