Курс биткойна опустился ниже $24 000 впервые с конца 2020 года
Стоимость биткойна опустилась до $23 520 в понедельник, 13 июня, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance. За сутки криптовалюта подешевела примерно на 14%.
Как пишет Bloomberg, биткойн упал до самого низкого уровня за последние полтора года. К такому падению привели «пятничные шокирующие данные по инфляции в США». Агентство сообщило о падении криптовалюты на 12% до $23 981 — самого низкого уровня с декабря 2020 г. После выхода материала Bloomberg курс продолжил снижаться.
По данным CoinGecko, общая капитализация рынка криптовалют, которая в ноябре превысила $3 трлн, в понедельник составила $1,02 трлн.
В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен.
На фоне военной операции России на территории Украины некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.