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Финансы

ЦБ могут разрешить продать «Открытие» банку ВТБ без торгов и согласования с ФАС

Ведомости

Банк России может получить право продать «Открытие» банку ВТБ без проведения торгов и согласования сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Такую поправку депутаты Госдумы внесла в законопроект, регулирующий выпуск многоголосых акций компаниями, зарегистрированными в специальных административных районах России.

Принять поправку предложил комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект 28 июня.

«Совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» банку ВТБ по рыночной стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности», — говорится в поправке.

Ранее по теме: Объединение РНКБ, ВТБ и «Открытия» планируется завершить до конца года

Из поправки также следует, что на решение ЦБ не будут распространяться нормы закона о банкротстве, обязывающие Банк России продавать на торгах акции кредитных организаций, которые были взяты регулятором на санацию. Кроме того, не потребуется получение согласия на сделку от ФАС.

Банк России поддержал решение о консолидации крымского РНКБ, «Открытия» (находится в собственности Центробанка) и ВТБ 29 апреля, о чем на пресс-конференции заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Все три банка находятся под западными санкциями. По словам Набиуллиной, ЦБ готовил «Открытие» к продаже, но в нынешних условиях это оказалось невозможно, в то время как регулятор не может долго владеть таким активом. В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что с идеей объединения банков к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился сам глава ВТБ Андрей Костин. По данным газеты, президент Владимир Путин одобрил идею, так как это поможет банкам сэкономить на отделениях и приведет крупного федерального игрока в Крым.

Сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ и объединению с крымским РНКБ (все три банка находятся под западными санкциями) будет закрыта в этом году, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных