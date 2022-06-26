ЦБ могут разрешить продать «Открытие» банку ВТБ без торгов и согласования с ФАС
Банк России может получить право продать «Открытие» банку ВТБ без проведения торгов и согласования сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Такую поправку депутаты Госдумы внесла в законопроект, регулирующий выпуск многоголосых акций компаниями, зарегистрированными в специальных административных районах России.
Принять поправку предложил комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект 28 июня.
«Совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» банку ВТБ по рыночной стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности», — говорится в поправке.
Из поправки также следует, что на решение ЦБ не будут распространяться нормы закона о банкротстве, обязывающие Банк России продавать на торгах акции кредитных организаций, которые были взяты регулятором на санацию. Кроме того, не потребуется получение согласия на сделку от ФАС.
Банк России поддержал решение о консолидации крымского РНКБ, «Открытия» (находится в собственности Центробанка) и ВТБ 29 апреля, о чем на пресс-конференции заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Все три банка находятся под западными санкциями. По словам Набиуллиной, ЦБ готовил «Открытие» к продаже, но в нынешних условиях это оказалось невозможно, в то время как регулятор не может долго владеть таким активом. В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что с идеей объединения банков к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился сам глава ВТБ Андрей Костин. По данным газеты, президент Владимир Путин одобрил идею, так как это поможет банкам сэкономить на отделениях и приведет крупного федерального игрока в Крым.
Сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ и объединению с крымским РНКБ (все три банка находятся под западными санкциями) будет закрыта в этом году, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.