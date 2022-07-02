Clearstream заблокировал счет Росбанка из-за санкций против Потанина
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет Росбанка после введения Великобританией санкций против бизнесмена Владимира Потанина, говорится в пресс-релизе на сайте Clearstream.
Ранее на этой неделе управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании выдало генеральную лицензию на завершение операций с российским Росбанком и его «дочками». Лицензия будет действовать до 30 июля. В управлении пояснили, что Росбанк принадлежит или контролируется бизнесменом Владимиром Потаниным, который попал под санкции Великобритании 29 июня.
В июне клиринговая организация Clearsteam Banking объявила о приостановке программы конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами из-за шестого пакета санкций, под который попал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Для клиентов это означает, что не будут обрабатываться их инструкции и поправки, в том числе новые, а также не будет обновляться статус ожидающих обработки инструкций, полученных с момента реализации шестого пакета санкций.
Позднее российские власти совместно с Банком России нашли решение проблемы с конвертацией депозитарных расписок в акции. Расконвертация бумаг будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения к зарубежной инфраструктуре, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.