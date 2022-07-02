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Финансы

Clearstream заблокировал счет Росбанка из-за санкций против Потанина

Ведомости

Международный депозитарий Clearstream заблокировал  корреспондентский счет Росбанка после введения Великобританией санкций против бизнесмена Владимира Потанина, говорится в пресс-релизе на сайте Clearstream. 

«Росбанк больше не может получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России и номинированным в рублях», — отмечает депозитарий.

Ранее на этой неделе управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании выдало генеральную лицензию на завершение операций с российским Росбанком и его «дочками». Лицензия будет действовать до 30 июля. В управлении пояснили, что Росбанк принадлежит или контролируется бизнесменом Владимиром Потаниным, который попал под санкции Великобритании 29 июня.

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В июне клиринговая организация Clearsteam Banking объявила о приостановке программы конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами из-за шестого пакета санкций, под который попал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Для клиентов это означает, что не будут обрабатываться их инструкции и поправки, в том числе новые, а также не будет обновляться статус ожидающих обработки инструкций, полученных с момента реализации шестого пакета санкций.

Позднее российские власти совместно с Банком России нашли решение проблемы с конвертацией депозитарных расписок в акции. Расконвертация бумаг будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения к зарубежной инфраструктуре, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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