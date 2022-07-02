Clearstream заблокировал счет Росбанка из-за санкций против Потанина

В июне клиринговая организация Clearsteam Banking объявила о приостановке программы конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами из-за шестого пакета санкций, под который попал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Для клиентов это означает, что не будут обрабатываться их инструкции и поправки, в том числе новые, а также не будет обновляться статус ожидающих обработки инструкций, полученных с момента реализации шестого пакета санкций.