Великобритания выдала лицензию на завершение операций с Росбанком до 30 июля
Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании выдало генеральную лицензию на завершение операций с российским Росбанком и его «дочками», говорится в документе. Лицензия будет действовать до 30 июля.
В управлении пояснили, что Росбанк принадлежит или контролируется бизнесменом Владимиром Потаниным, который попал под санкции Великобритании 29 июня.
Накануне правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, его жены и сына, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова и др.
18 мая «Интеррос» сообщил о закрытии сделки по покупке доли французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и страховом бизнесе. Французская группа решила уйти из России после начала спецоперации на Украине.
28 апреля «Интеррос» Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались.