Саид Гуцериев покинет совет директоров SFI и дочерних компаний холдинга
Российский предприниматель Саид Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга, говорится в сообщении SFI, поступившем в «Ведомости». Ранее сегодня бизнесмен попал под британские санкции.
«Холдинг информирует, что Саид Гуцериев принял решение выйти из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга, направив в общества соответствующие заявления, и сообщил о планах по продаже пакета принадлежащих ему акций SFI», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что холдинг SFI упоминается в обосновании ввода санкций против Гуцериева, но не включен в какие-либо санкционные списки как отдельное юридическое лицо. Холдинг продолжит свою операционную деятельность в полном объеме.
В апреле Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему акций ПАО «М.Видео». Закрыть сделку бизнесмен планирует в этом году после согласования регулятора и получения других необходимых одобрений. В компании уточнили, что Гуцериев входит в совет директоров ПАО и останется его членом на «необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления».
Правительство Великобритании ранее объявило о введении новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Ограничения коснулись, в частности, бизнесмена Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского и Московского индустриального банка.