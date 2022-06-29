Газета
Бизнес

Саид Гуцериев покинет совет директоров SFI и дочерних компаний холдинга

Ведомости

Российский предприниматель Саид Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга, говорится в сообщении SFI, поступившем в «Ведомости». Ранее сегодня бизнесмен попал под британские санкции.

«Холдинг информирует, что Саид Гуцериев принял решение выйти из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга, направив в общества соответствующие заявления, и сообщил о планах по продаже пакета принадлежащих ему акций SFI», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что холдинг SFI упоминается в обосновании ввода санкций против Гуцериева, но не включен в какие-либо санкционные списки как отдельное юридическое лицо. Холдинг продолжит свою операционную деятельность в полном объеме.

В апреле Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему акций ПАО «М.Видео». Закрыть сделку бизнесмен планирует в этом году после согласования регулятора и получения других необходимых одобрений. В компании уточнили, что Гуцериев входит в совет директоров ПАО и останется его членом на «необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления».

Правительство Великобритании ранее объявило о введении новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Ограничения коснулись, в частности, бизнесмена Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского и Московского индустриального банка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных