Саид Гуцериев покинет совет директоров SFI и дочерних компаний холдинга

В апреле Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему акций ПАО «М.Видео». Закрыть сделку бизнесмен планирует в этом году после согласования регулятора и получения других необходимых одобрений. В компании уточнили, что Гуцериев входит в совет директоров ПАО и останется его членом на «необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления».