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Саид Гуцериев продает долю в «М.Видео»

Ведомости

Основной владелец группы «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») Саид Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему акций компании, сообщили в пресс-службе «М.Видео».

Сумма сделки не раскрывается. Гуцериев уведомил группу, что сделка будет заключена с российскими предпринимателями, она коснется всех прямо или косвенно принадлежащих ему акций «М.Видео». Закрыть сделку бизнесмен планирует в этом году после согласования регулятора и получения других необходимых одобрений.

В группе уточнили, что Гуцериев входит в совет директоров ПАО и останется его членом на «необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления».

Представитель «М.Видео» не стал дополнительно комментировать возможные изменения в акционерной структуре компании.

«Это стандартная практика для крупного бизнеса с точки зрения снятия потенциальных санкционных рисков», – пояснил источник, близкий к одной из сторон возможной сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных