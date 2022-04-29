Саид Гуцериев продает долю в «М.Видео»

Сумма сделки не раскрывается. Гуцериев уведомил группу, что сделка будет заключена с российскими предпринимателями, она коснется всех прямо или косвенно принадлежащих ему акций «М.Видео». Закрыть сделку бизнесмен планирует в этом году после согласования регулятора и получения других необходимых одобрений.